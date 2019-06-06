法官性騷擾還露胸肌 免除職務還可以當律師

2019-06-06 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



士林地方法院民事庭前法官陳梅欽，2個月應酬18次並浮報加班，涉嫌詐領6千多元加班費及14小時補休，司法院法官人事審議委員會將他移送監察院調查。監察院今年2月15日過陳梅欽的彈劾案，職務法庭今判陳免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。

陳梅欽（57歲）在司法院政風人員調查時承認參加宴飲，但解釋「都是同學、親戚、朋友。」他已於去年8月3日辭職。監察院彈劾主因是陳多次不實申報加班，且在2012年9月11日下班宴請部屬餐敘席間，對女部屬言語騷擾，而且還有當場解開衣扣顯露胸肌、勸部屬喝酒、打通關等冒犯舉止。

當時有2人被灌醉，其中一人因不勝酒力而大吐，另他口頭騷擾2名女職員，兩女日後在職場上感到很有壓力。監院認為陳對「利用權勢關係」的區辨意識不明，法官地位備受尊重，這樣的舉止顯然不當，有損法官尊嚴、形象。

陳梅欽曾就讀陸軍官校二年制專科班，服役8年半退伍，考上輔大法律系，是司法官訓練所33期結業。2005年時，陳梅欽被檢舉性侵兩名女網友，但司法院調查，陳以結婚為由，和兩名女網友發生親密關係，還涉嫌對一名只見面兩次的女網友襲胸，在「男蟲黑名單」網站上被討論，不過沒有女網友指控遭侵害，陳也刪除電腦資料，無法確定是情投意合還是性侵。

由於陳梅欽的行為和一般法官單純社交生活不同，當時司法院長翁岳生希望陳辭職或調福建連江地院，但士林地院自律委員會處理結論是「由院長口頭告誡」，司法院人審會後來改記一大過處分。

之後，陳梅欽就遭列管，但頻繁應酬的風聲仍時有所聞，司法院陸續接獲檢舉。政風人員經長期蒐證，發現陳晚上常外出應酬卻報「加班」或「補休」。據指出，前年12月、去年1月，他被拍到18場應酬，涉浮報22小時加班，領到8小時共6千多元加班費及14小時補休。

同事眼中的陳梅欽情緒管理不佳，司機、法警都有人被他罵過，開庭也曾罵過當事人，常將工作丟給助理，並發生人在國外還可以結案的狀況。