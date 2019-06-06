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怎能任客人「先上車後補票」 兩家運動彩券業者虧大

2019-06-06 11:37聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

黃男去年到台中市西區「賺賺賺運動彩券行」下注15萬元，向女店員佯稱他有中獎彩券，下注金額等比賽後再結算，結果他沒中獎，以向老闆拿錢為由離開；他又到「友力商行運動彩券行」，以類似手法下注3萬元，也是沒中獎就離開，台中地檢署今天依詐欺等罪將他起訴。

起訴書指出，29歲的黃男去年10月27日，到台中市西區民生路「賺賺賺運動彩券行，向劉姓女店員表示他要下注美國大聯盟季後賽的運動彩券，並佯稱他有中獎彩券，下注的金額等比賽結束後再結算。

劉女不疑有他，依黃男的投注單下注，列印出3張彩券，每張彩券金額各5萬元，3張為15萬元，結果均未中獎，黃以向老闆拿錢為由離開，並交付他的身分證及健保卡。

當天下午，黃又返回彩券行，向劉女佯稱老闆願意借30萬，他要再投注18萬，劉女察覺有異打電話給曾姓老闆至店裡，並報警處理，黃表示手機沒電，無法連繫家人，曾借充電線給黃，黃假裝與家人通電話，趁隙逃離，侵占曾的充電器。

去年12月27日，黃男到向上路「友力商行運動彩券行」，向鍾姓女店員購買NBA球賽運動彩券3張，每張1650元，交付款項後離去，同日上午，再返回該店。

黃男向鍾女表示稍早買的3張彩券有過關，欲以這3張運動彩券兌換並再下注，鍾女列印出3張彩券，每張各1萬元，隨後鍾女進電腦查詢後，發現黃先前下注的彩券尚未派彩，要求黃男給付現金，黃佯以領錢為由離開，因黃遲未返回彩券行付款，鍾女察覺有異，遂報警處理。

黃男去年到台中市兩家運動彩券行」，向女店員佯稱他有中獎彩券，下注金額等比賽後再結...
黃男去年到台中市兩家運動彩券行」，向女店員佯稱他有中獎彩券，下注金額等比賽後再結算，結果他沒中獎，共詐財18萬，台中地檢署今天依詐欺等罪將他起訴。圖／本報資料照
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