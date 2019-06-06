嘉義豆奶攤偵查終結起訴4人 家屬：遲來的正義

2019-06-06 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



中正大學林姓研究生去年4月22日到位於嘉義縣民雄鄉的豆奶攤用餐，24日被人發現倒臥在寢室沒有呼吸心跳，經解剖送驗後，呈沙門氏菌陽性反應，並因此引發代謝性衰竭及敗血性休克而死亡，嘉義地檢署今天依業務過失致死和違反食品衛生管理法將豆奶攤郭姓負責人、郭姓執行長和吳姓店長等4人提起公訴。

林姓碩士生的父親昨天寫信到嘉義地檢署陳情，要求地檢署將案件始末說清楚，對於嘉義地檢署今天將郭姓負責人等4人提起公訴，林父表示是遲來的正義，但是案發至今1年多，痛心郭姓負責人等人並未表達道歉及和解之意。

在偵查庭上，豆奶攤郭姓負責人辯稱僅負責公關業務，店裡實際經營業務他未經手。郭姓執行長坦承為嘉義豆奶攤民雄店的執行長，負責巡視店務，吳姓店長並由他招募，惟辯稱現場狀況由吳姓店長察看。

吳姓店長坦承林姓碩士生用餐時，她為晚班店長，負責店內人員工作分派及餐點製作之工作，林所食用的法式土司並為他製作。

檢察官調查，林姓碩士生至嘉義豆奶攤民雄店用餐後，與其女友通話時曾告有發燒、頭暈的症狀。並調閱林姓碩士生就醫紀錄，生前並無重大疾病，經解剖化驗因食物中毒、沙門氏菌感染病發腸胃炎，嗣後因嘔吐、腹瀉及脫水，導致代謝性衰竭、敗血性休克死亡。

嘉義縣衛生局調查，包括林姓碩士生等44名消費者曾在發病前48小時內皆曾食用嘉義豆奶攤民雄店餐點，為食品中毒群聚事件，而44名病例中，有15名檢出沙門氏菌，且經基因定序結果顯示這些菌株彼此兼具同源性，可判定沙門氏菌為本次事件的病因物質，研判為法式土司出問題。