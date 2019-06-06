為讓股東退出老人互助會 付互助金2千萬作為退股金

2019-06-06 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台灣祥和慈善會第1屆理事長黃榮校，推廣福利互助會，為獨攬福利互助會運作，及領取高額行政推廣費，為讓股東退出，擅自將他保管會員的福利互助金，交付1500萬給羅黃麗琇、500萬交付陳麗貞，作為退股金，經會員提起自訴，台中地院依公益侵占罪將他判刑5年，並追繳犯罪所得。

黃榮校否認公益侵占犯行，辯稱他與羅黃麗琇、陳麗貞共同合作成立福利互助會，2010年福利互助會資金被凍結，之後陸續收的互助金沒有帳戶、錢那麼多怕遺失，就請羅、陳保管，他交給羅1500萬、交給陳500萬，怕時間忘了會忘記，所以以組數來分配保管金額。

黃榮校又說，錢放在羅、陳那裡，有跟她們講拿出來給會員，他沒有要侵占這筆錢的意思，本身也沒有拿任何錢。法官審酌黃擅自處分福利互助會會員所有的2000萬元，作為羅、陳兩人的退股金，嚴重侵害會員的財產，予以判刑。

判決書指出，黃榮校（59歲）自2007年起，與羅黃麗琇、陳麗貞共同投資推動老人互助會，次年在大里市發起「台灣祥和慈善會」，向內政部申請設立獲准，黃為該會第一屆理事長，再以該會名義推廣福利互助會。

黃男運作的福利互助會因涉嫌違反保險法，於2010年經警搜索調查時，互助金尚有6千餘萬，檢察官凍結其中3771萬餘元，2011年羅黃麗琇因身體健康、陳麗貞要照顧重病的配偶要退股。