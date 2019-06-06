鎚殺退休女老師兩度逃死刑 更二審仍判死

2019-06-06 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市失業男子劉志明五年前持鐵鎚猛擊退休女教師致死，並劫財2千元，一、二審都依強盜殺人罪判處死刑，但最高法院先後以「沒釐清矯正教化可能」、「警方調查紀錄不明」等理由，發回更審。高雄高分院更二審今宣判，判處劉死刑、褫奪公權終身。

一審判決指出，劉志明因不滿女友想分手，2014年12月3日攜帶鐵鎚想找女友卻未遇，卻在左營區哈囉市場附近公有停車場隨機尾隨買菜準備駕車離去的退休女教師，趁隙持鐵鎚進入車內，連續重擊被害人頭部、並搶走2千元後，將被害人反鎖車內，以致退休女教師因頭部14處重創傷口而死。

一審時，劉志明雖曾表態想寫信向被害者家屬致歉，並表示願被處極刑贖罪，但合議庭認為，他行凶手法已達泯滅人性程度，並無再教化遷善可能，判處死刑，二審也維持原判，卻遭最高法院發回更審。

高雄高分院更一審前年認定劉志明殺意甚堅，僅處無期徒刑有違背正義，且案發監禁以來教化極有限，難以合理期待他因長期監禁而改善更生，有永久與世隔離必要，仍判他死刑、褫奪公權終身；但上訴後，最高法院又以警方調查紀錄不明，原審逕行採用為由，再度發回更審。