哈士奇未繫狗鍊狂吠 婦人驚嚇撞牆傷頸椎求償獲賠

2019-06-06 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



3年前陳婦未將所飼養哈士奇犬繫上狗鍊，遛狗時與林女所養的米克斯犬互吠，林女受驚嚇抱起米克斯，因閃避哈士奇致重心不穩撞到牆壁倒地，致頸椎受傷，台中地院依過失傷害罪將陳女判處拘役30日確定；民事部分判陳女賠償34萬餘元，得上訴。

判決書指出，陳婦是林女的堂兄嫂，陳婦飼養哈士奇犬，林女則飼養米克斯犬，2人常外出遛狗相遇。陳婦於2016年11月7日上午，攜帶其飼養之哈士奇犬外出遛狗，在台中市區巷內，竟疏未注意將哈士奇犬繫上狗鍊。

適林女攜帶其飼養之米克斯犬外出遛狗至該處，也未將米克斯犬繫上狗鍊，陳的哈士奇犬因而衝向林女的米克斯犬，與米克斯犬互吠，林女突受驚嚇，一時心慌，握住項圈抱起米克斯犬，原地轉圈閃躲哈士奇犬，致重心不穩，撞及該處巷內之房屋牆壁而倒地，受有頸椎損傷併脊髓中央綜合症，第3、4、5、6頸椎椎間盤突出的傷害。

經林女控告陳婦，台中地院依過失傷害將陳女判處拘役30日，得易科罰金。林女以頸椎受傷，請求民事損害賠償，要求陳女賠償醫療費看護費、工作損失、精神慰撫金共164萬餘元。

陳女提出鄰居證明書，證明哈士奇犬未曾有攻擊人或動物之紀錄；並出具動物醫院病歷表、中興大學獸醫教學醫院診斷證明書，證明所飼養之哈士奇犬視力喪失。

陳女並稱哈士奇犬並非在農委會公告及動物保護法第20條規定之危險性犬隻之列，亦未曾有攻擊人或動物行為紀錄，故她未對哈士奇犬拴繫狗鍊、未戴口罩；且她事發當時手抓住哈士奇犬之寵物項圈固定於特定地點，應已屬適當防護行為，她並無任何過失。