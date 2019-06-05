18死普悠瑪翻覆偵結 宜檢明天說明

2019-06-05 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



去年10月21日，一列載著366人的普悠瑪列車在宜蘭新馬車站高速出軌與翻覆，造成18死及2百多人輕重傷，是台灣史上死傷最嚴重的火車意外，宜蘭地檢署歷經7個多月追查，全案已有結果，明天上午11點將開記者會，對外說明。

臺鐵北迴線普悠瑪列車第4632車次，去年10月21日下午4點50分行駛至宜蘭縣冬山至蘇新間路段的新馬車站，以高達140公里的時速出軌。

列車衝擊力道猛烈，扯斷電車線、撞斷水泥撞、鋼構門型框，水泥陸橋邊被撞崩，8節車廂或翻或被擠壓成w字形，有的衝出鐵軌外的水泥圍牆，出軌處的厚鋼鐵軌更是彎曲變形，30公尺長的鐵軌形成S形的大弧度。

乘客被拋出車廂慘死，遺體散落鐵軌旁，肢體殘破，斷頭、剩半身、面目全非，慘不忍睹，乘客哭喊，有的爬出側翻的車廂，驚慌大逃難，多人受傷流血，頭臉與身上滿是血漬，分不清是自己還是別人的，均是驚恐萬分，有如人間煉獄。

車禍造成18人死亡，超過2百人受傷，其中，北上參加婚宴的台東董家17人出遊，8人罹難，台東小巨砲卑南國中棒球選手也一度傷重命危，經救回，謝姓男童腦部重創，還在復健。