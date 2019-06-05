假借職務之便洩漏個資 台南員警處10月徒刑

2019-06-05 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市警局廖姓員警1年多前，因友人請託及自身擔任大樓管理委員會主委，因應聘管理員需求，涉嫌利用公務電腦，查詢員工及應徵者素行，且以line回傳訊息給友人，當事人發現後提告，廖坦承不諱，台南地院認廖公務員洩漏國防以外應秘密之消息，應執行10月徒刑，緩刑3年，並向公庫支付10萬元，可上訴。

警方對此表示，廖涉不當查詢個人資料，很不應該，目前已調地服務；至於相關行政處分，待案件告一段落，會做出適當懲處。

判決指出，廖的友人是工廠老板，對其員工背景有疑慮，拜託廖查詢員工素行，未料，他2017年5月間利用警局配發個人使用的公務電腦設備，登入警政署刑案資訊系統查詢後，回傳「這個大壞蛋」、「前科累累」等訊息給友人。之後，友人又傳送另名員工身分證照片給他，廖查詢後又回傳「他還好ㄟ」、「只是愛喝酒被抓而已」訊息。

不僅如此，廖自身擔任大樓管理委員會主委，有應聘管理員需求，同年8、9月間多次假借職務之便，查詢應徵人員素行及戶籍資料等。

案經當事人發現，提出刑事附帶民事賠償，要求賠償200萬元，但因金額過大，廖與對方未達成和解。經檢調追查，廖涉洩漏友人3名員工及12名應徵者個資。

台南地院合議庭審酌，廖身為警務人員，職司犯罪偵查多年，當知限於偵查犯罪必要始得查詢私人資訊，且攸關隱私人權，應基於公務審慎使用，竟僅因友人請託或自身擔任大樓管理委員會主委，有應聘管理員需求，即濫用權限，任意查詢相關資訊後加以洩漏。