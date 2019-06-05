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假交易真借貸 詹舜淇兄妹遭求刑8年

2019-06-05 20:09中央社 台北5日電

欽泰國際董事長詹舜淇涉嫌詐貸44億元，北檢今天依銀行法等罪起訴並具體求刑8年。 ...
欽泰國際董事長詹舜淇涉嫌詐貸44億元，北檢今天依銀行法等罪起訴並具體求刑8年。 聯合報系資料照片
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欽泰國際董事長詹舜淇與胞妹詹雅琳涉利用香港欽泰進行假交易，向14家銀行貸款新台幣164億餘元，尚餘9億8574萬餘元未償還。北檢今天依銀行法等罪起訴2人，並各具體求刑8年。

台北地檢署新聞稿指出，詹舜淇擔任香港欽泰負責人，由胞妹詹雅琳擔任特助，利用泰山家族成員名義詐貸，挪用資金進行投資，詹舜淇還將360萬美元匯往美國購買飯店、為子女置產。

北檢表示，詹舜淇、詹雅琳在國內積欠各銀行高達9億8574萬餘元債務，債留台灣，犯後多所狡辯、推諉責任、不思悔悟，對於貸款流向交代不清，因此建請法院各從重量處有期徒刑8年。

新聞稿指出，詹舜淇於民國101年間以從事電子零組件三角貿易為名，於香港註冊成立欽泰公司，經由女友引薦與大陸普天公司的子公司北京巨龍合作，再利用女友、胞妹於香港成立的空殼公司進行三方假交易。

北檢調查，北京巨龍向香港欽泰假意下單採購三星快閃記憶體晶圓、HTC手機及實際上不存在的記憶卡貨品，詹舜淇女友、胞妹成立的香港空殼公司則扮演供應商角色，助香港欽泰以不實訂單、發票等文件向銀行貸款。

調查指出，香港欽泰公司自102年起向國內外14家銀行貸款次數共794筆，總金額共計5億4778萬6460美元，折合約新台幣164億3359萬3818元。

105年8月間，詹舜淇與女友發生糾紛，女友指示普天公司停止與香港欽泰交易，導致「假交易、真借貸」模式無法運轉，香港欽泰資金周轉不靈，銀行陸續查扣詹相關資產抵債，尚餘9億8574萬餘元債務未償還。

詹舜淇是泰山第3代成員，也是現任泰山董事長詹逸宏堂兄弟。詹舜淇、詹雅琳目前遭羈押，檢察官預計明天將全案移審至台北地方法院。

香港北京債務
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