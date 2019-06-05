此路段招生錄取率高 反酒駕標語夠奇怪才引人注意

2019-06-05 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



今年7月1日起， 酒駕罰鍰提高到12萬元，並可按次加重，另同車共責最高處3000元罰鍰，台南市警二分局今天彙整網路及坊間流傳反酒駕警語，包括:「生命無價，酒後禁駕」、「滴酒不沾，出行平安」、「你若酒駕，老婆改嫁」等，提醒民眾千萬不要酒後駕車，避免害人害己。

為遏止酒駕，立法院今年3月通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，並今年7月1日起，酒駕罰鍰提高到12萬，並可按次加重；另同車共責最高處3000元罰鍰，若致人重傷或死亡還將沒入車輛，明知駕駛即將或有喝酒、吸毒，以及車輛所有人坐在車上等情形，也都會被沒入車輛，依據六都規定，車輛沒入後，會被直接銷毀。

市警二分局交通組從網路上整理出相關反酒駕警語，如「喝的醉醉，撞的碎碎」、「開車拒酒，幸福永久有」、「心中有愛，交通無礙」、「平安不酒駕，酒駕不平安」等等。

警方說，坊間流傳反酒駕警語還有「這附近沒有醫院，請小心駕駛」、「此路段招生錄取率高」、「請慢行，天堂不遠超速就到」、「開車抓寶馬上變寶」。員警表示，「你若酒駕我就改嫁」這句是學對岸的，讓初次聽到的人印象深刻，許多人會心一笑。