撞破甜品店玻璃門 名表送修51萬要店家埋單 法官判免賠

2019-06-05 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



林姓男子在一家甜品店內消費，要出店門招呼友人時，撞破關閉的玻璃大門，雙手多處淺撕裂傷。林除向店家求償醫療費680元，勞力士表送修51萬8000元也要店家負擔。法官認為，店家玻璃大門有橢圓形不銹鋼握把，且張貼「拉/ 推」壓克力牌，林只要稍加注意應可辨識是開或關，求償無理，判店家免賠。全案可上訴。

判決指出，去年7月20日上午11點30分，林男與友人到九份楊姓男子經營的甜品店消費，林指該店玻璃大門無邊框，又未設危險警告標誌，讓他無法辨識玻璃大門啟閉狀態，才會在要出去招呼友人時，撞擊關閉的玻璃大門而受傷。

林男要求店家賠償醫藥費680元，因受傷請假5天薪資損失8000元。此外勞力士手表受撞擊損壞，維 修費51萬8000元也應由店家支付，另求償慰撫金10萬元，合計62萬6680元。

楊姓業者指出，入口玻璃大門、廣告牆面、客區座位景觀窗均使用8厘米厚度強化玻璃，確保消費者安全。一般人可明確知道玻璃大門存在及是開或關。林男急於召喚店外朋友匆忙外出，才會以身體撞擊大門受傷。