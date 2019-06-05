酒駕肇事狠撞車被索賠80萬 他辯：新車落地價砍半

2019-06-05 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市顏姓男子去年3月底酒駕肇事，狠撞停放路邊停車格的轎車，車主眼見才開不到2年的愛車嚴重受損，心痛之餘求償修繕費用80萬元；然而，肇事顏男聽聞賠償金額，直呼「不合理」，還辯稱新車只要一落地，車價就減半，被害人求償80萬元已足夠買一輛新車。橋頭地方法院審理，依固定資產折舊率計算，判顏男應賠償被害車主59萬餘元。

判決指出，顏男去年3月31日酒駕肇事，警方當場要求施行酒測，其酒測值高達每公升1.11毫克，違規情節明確。此外，顏男當時又一頭猛撞上停放路邊停車格的轎車，嚴重損害無辜轎車，害車主耗資83萬餘元，修復車體、烤漆板金、引擎等零件，才讓受害車輛稍微恢復成原狀，怒主張肇事者賠償80萬元。

顏男當庭坦承肇事撞毀他人車輛，也願意負賠償責任，但賠償金額實在過高，以市價來說，就算是新車，只要一落地，車價立刻減半，被害人求償80萬元已足夠買一輛新車，「實在不合理」。

橋頭地方法院調查，被害車主支付的83萬修車費用包括烤漆板金、引擎零件費用等，其中，零件相關費用高達76萬餘元；而被害轎車在2016年出廠，事發當時，車齡已1年10月又17日。