前三峽偵查佐吞掉車手30萬贓款 貪汙罪判6年

2019-06-05 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



新北市三峽警分局前偵查佐梁俊源2014年4月19日接獲親戚線報，獨自到桃園逮捕詐欺集團李姓車手後，知曉他公事包內有114萬多元贓款，趁機拿走其中30萬元私吞，清點時李驚覺短少大聲反應才曝光；桃園地方法院認為梁身為警察不盡職責，犯後狡辯無悔意，依貪汙罪判他有期徒刑6年。

檢方調查，梁（41歲）接獲他的妻舅張男通報指出，李領完錢在他們面前打開公事包炫耀，並確認一共有114萬6000元贓款，梁就隻身從三峽到桃園觀音跟監、逮捕李男，趁支援警力回現場蒐證過程，從中拿走30萬元才交出公事包，並藉故先離開，刻意不和同仁一起押解王回三峽分局。

當晚10點多，另2名員警見梁遲遲沒回來，就直接在偵查隊辦公室清點款項，確認一共84萬6000元，李聽聞後立刻說「少了30萬元」全案爆發；審理時，梁矢口否認侵占，辯稱自己只有在逮捕李男時打開黑色公事包確認現金，之後就沒再打開，根本不知道有多少錢，更沒有拿30萬元。

李男證稱，每次領款都會再數一次錢，確定是110萬多元，因為有11捆以及另外未能綁成1捆的4萬元，其餘零頭則放在暗袋，下午再次領錢後，梁從後靠近稱自己是警察，他不信還跟梁扭打，結果被上銬制伏，梁並拿走公事包放到自己車上，直到清點得知少了30萬元，他就大聲反應。

李還說，領了多少、要交回多少，上手都知道，如果沒繳足一定會被發現，下場甚至會被斷手斷腳；且李的友人、支援員警指證歷歷，院方認為，李發現贓款短少就直覺式反應，且當時已被押解至分局，沒必要亂影射是現場其他員警侵占款項。

法院認為，梁自2004年基層員警特考班畢業後從事警務工作，對於犯罪偵查流程熟悉，且當天原有選舉勤務，卻急於犯險，堅持隻身1人逮捕李，又未在第一時間交出公事包，種種異常行為，顯然是有意獨自逮捕李、拖延清點贓款，製造單獨持有公事包機會，更刻意暗示李配合做筆錄。