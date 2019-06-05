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計程車撞上違規穿越道路行人 法官判賠3萬元

2019-06-05 16:43聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

白姓計程車司機開車經過源遠路基隆高中前時，左後視鏡撞上站在道路分向限制線（雙黃線）上的蔡姓男子。蔡求償醫藥、看護和精神慰撫金共35萬8400元。白稱未違規，若判賠恐變相暗示行人得任意違規。法官認為，白見蔡站在雙黃線，未減速確認蔡動向再通過有過失，白求償有理，但手術及看護費用求償無據，判蔡僅須賠償精神撫慰金3萬元。全案可上訴。

判決指出，白男前年2月24日晚上11點多開車沿源遠路八堵往暖暖方向行駛，在經過基隆高中前時，左後視鏡撞上站在雙黃線的65歲蔡姓男子，造成蔡受傷送醫，白被依業務過失罪判刑2月定讞。

蔡男提告說，醫生指他左膝損傷合併前十字韌帶斷裂，建議更換人工韌帶，手術費5萬元。手術後3個月需專人照料，以每天2000元計算至少需支出19萬8000元，另求償精神撫慰金20萬元，合計44萬8000元。本件車禍他應負20%責任，因此向白求償35萬8400元。

白男辯稱，車禍發生當晚下雨，視線不佳，蔡男未遵守交通規則，任意穿越雙黃線過馬路，客觀上他無可能閃避才撞上，他已盡注意義務，蔡男求償無理由。此外，蔡男左膝韌帶斷裂傷害無車禍無關，手術費也不應由他負擔。

法官認為，白男看見白男站立在前黃雙線，僅向右偏離1公尺持續往前行駛，發現白靠近計程車已來不及煞停，發生車禍，白的過失行為與蔡所受傷害有因果關係。

法院向醫院查詢蔡男治療內容，獲回覆蔡韌帶傷害，手術治療並非絕對必要，術後休養期間一般不需專人照顧，蔡求償醫療、看護費用無據，不應准許。

至於精神慰撫金，法官考量蔡男所受精神痛苦及雙方身分、經濟狀況等情形，認為以6萬元為適當。蔡男在雨夜11點逕行穿越非其路權的車道，導致發生車禍，過失比例應占50%，判白男應賠蔡3萬元。

白姓計程車司機行經基隆高中前時，撞上站在道路雙黃線上的蔡姓男子。蔡受傷求償，法官...
白姓計程車司機行經基隆高中前時，撞上站在道路雙黃線上的蔡姓男子。蔡受傷求償，法官判白要賠蔡3萬元精神撫慰金；圖非當事人車輛。記者邱瑞杰／攝影
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手術車禍看護
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