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金門警方跨海案！赴彰化查獲4365瓶偽造金門高粱酒

2019-06-05 16:18聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門高粱酒連續4年在三大國際烈酒大賽創佳績，今年更連奪18金，飄香國際，卻總被不肖分子盯上，金門縣警局今天表示，在上月底會同彰化縣警察局、財政處等單位共同查獲「祥○酒廠」公司涉嫌製銷各式侵權高粱酒等，總計查扣各式侵權酒品293箱(4365瓶)、侵權商標8萬8800餘張，全案經金酒公司提告、金門警局專案小組偵蒐後，移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

金門警方表示，金門高粱酒位居國內白酒龍頭，屢遭偽酒集團仿冒，金門警局自101年成立「偽劣金門高粱酒查緝專案小組」以來，歷經數年大力掃蕩，台灣地區整體白酒市場的偽劣高粱酒品數量已大幅下降，金門地區幾乎未見違法個案，並同步透過報章媒體大幅宣誓「打假」決心之際，嚴正告誡產製偽劣酒集團勿心存僥倖，故到105年起，僅餘台灣地區零星之商標侵權個案。

警局指出，為防假酒死灰復燃，警方專案小組持續在台灣地區各大通路、賣場佈線，偶有發現違法個案，即蒐證後嚴辦。金門縣警局刑警大隊透露，總計自107年至108年5月間，查緝違法個案共5件7人，查扣各式侵權酒品合計近2萬7000餘瓶，並清查產製集團歷年已銷售侵權酒品紀錄達新臺幣1億500餘萬元，相關個案經彙整後，逐一由金酒公司法務代表提告，並追加侵權金額返還之訴，以確保補償金酒公司及金門鄉親受侵害之權利。

金門縣警局長張國雄呼籲，偽酒產製集團切勿心存僥倖，警局偽酒查緝專案小組，絕對有決心、有能力查緝侵權酒品產銷線索，並予以迎頭痛擊；也呼籲民眾，如有發現侵權及偽劣酒品，歡迎撥打檢舉專線：警察局：110、金酒公司：0800-033-823、縣政府：0800-555-590，如因提供具體線索，因而破案者，有機會獲得金門高粱酒正品或檢舉獎勵金等相關獎勵。

金門縣警局在上月底會同彰化縣警察局、財政處等單位共同查獲「祥○酒廠」公司涉嫌製銷...
金門縣警局在上月底會同彰化縣警察局、財政處等單位共同查獲「祥○酒廠」公司涉嫌製銷各式侵權高粱酒，全案已移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。圖／金門縣警局提供
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金門縣警局跨海查獲「祥○酒廠」公司涉嫌製銷各式侵權高粱酒等，總計查扣各式侵權酒品...
金門縣警局跨海查獲「祥○酒廠」公司涉嫌製銷各式侵權高粱酒等，總計查扣各式侵權酒品293箱(4365瓶)，數量驚人。圖／金門縣警局提供
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金門警察
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