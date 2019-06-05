兒子當街被砍死 最後的母親節留言讓媽媽悲痛不已

2019-06-05 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



蔡姓男子6年前在「中山四面佛」前被多人砍殺身亡，主嫌莊凡和等人已被判刑確定，另判應賠償1179萬餘元；而另名嫌犯林世雄前年到案，遭判刑9年，求償1688萬餘元，法院開庭時，蔡的母親還提供蔡生前寫的最後一封母親節卡片，內容提及「今生今世我都會分擔起照顧您這責任！兒子永遠愛你！」台北地方法院判林應賠償1091萬餘元，可上訴。

蔡2013年因積欠債務被莊凡和等人持開山刀、西瓜刀追砍身亡。蔡母提告主張，兒子和林沒有瓜葛，卻被以凶殘的手段殺害，且犯後未及時送醫，不顧兒子傷勢嚴重，拖行150公尺後再押上車繞行。主嫌還用手機拍下兒子的死狀，傳給幕後主使者做紀念，最後丟包在慶生診所前。

蔡母認為，兒子是家中獨子，事母至孝，生前最後一個母親節曾親自書寫母親節卡片表示，「媽：母親節快樂，我會好好努力打拼，讓您過好一些的日子，今生今世我都會分擔起照顧您這責任！兒子永遠愛你！」，如今她天倫夢碎，因此請求賠償1688萬餘元。