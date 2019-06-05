燕巢芭樂園藏天九牌職業賭場 現場賭資逾47萬元

2019-06-05 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市燕巢區芭樂園空屋內暗藏職業天九牌賭場，每逢正中午時分就聚集大批賭客大肆聚賭。警方掌握相關情資，發現該可疑場所近兩日有人車密集出入，昨見時機成熟，持票搗破該賭場，詹姓賭場主持人、林姓莊家及許姓賭場工作人員依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，訊後飭回，其餘43名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

高雄市政府警察局督察室靖紀小組上月中下旬獲報，疑有天九牌職業性賭場藏匿在燕巢區安中路旁芭樂園空屋內，以紙質天九牌聚賭，邀集賭客從每日下午1時賭到傍晚6時。

據悉，該賭場運作由主持人與莊家約定抽頭，莊家每累積贏得賭客10萬元，主持人便能抽1千元至2千元不等抽頭金。

靖紀小組經事前縝密勘查地形，昨發現陸續有人車進出，於是持票會同岡山分局員警，兵分二路包夾突擊。把風人員見警力包抄，拚命朝果園內逃逸，賭客也爭先恐後往樓賭場二樓逃竄，被逼到無退路時，只能乖乖束手就擒。

警方昨當場查扣抽頭金2萬3千元，另從賭客身上搜獲賭資47萬5千2百元整，並扣得紙質天九牌4副、骰子、計時器等證物。