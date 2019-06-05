阻擋分局長座車拍窗 女子辯陳情反挨罰4千元

2019-06-05 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南林姓女子質疑員警家戶訪查合法性，多次向不同單位陳情，得不到滿意答覆，去年底晚間在善化警分局地下室停車場出口處，直接攔下分局長座車，徒手拍打左後車門車窗，致司機受到驚嚇，影響公務進行，被依違反社會秩序維護法裁罰4千元，林女不服抗告，柳營普通庭認原裁定處分並無違法或不當，駁回抗告。

柳營普通庭認為，林女以顯然不當的打打該車車門車窗行為相加，尚未達強暴脅迫的程序，但已與社會秩序維持法第85條第1項第1款規範的要件相符。且衝酌林女違序的動機、 方法、教育程序、家 經濟狀況及行為所生危害等一切情狀，裁處罰鍰4千元，並無違法或不當。

判決指出，去年12月13日下午7時34分，王姓司機駕駛公務車，搭載分局長許芳毅外出督導慰勤公務，在地下室停車場出口處，突遭林女徒手拍打該車輛左後車門車窗，令王受到驚嚇。

王說，突然發現1名女子站在車道出口，分局長叫他不要理會，他隨即開車閃避，未料，該女子用手拍打車輛左後車門車窗，拍打後，該女子有向車內人員講話，但講話內容他聽不清楚，他當時只專注開車駛離現場。