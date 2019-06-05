大三生打工燙傷下肢 店家訓練不足判賠償76萬多元

2019-06-05 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



20歲蔡姓大學生2016年間在彰化市一家居酒屋打工，因被變更工作清理烤爐，卻遭托盤內滾燙沸水燙傷，造成下肢二度燙傷，住院休養前後約3個月，他向店家求償醫藥費與精神慰撫金，業者辯稱是大學生自己疏失才受傷，彰化地院認為，業者未提供完善教育訓練以及足夠清理時間，判店家劉姓負責人與李姓店長應負連帶賠償76萬多元醫藥費與工作補償等費用。

判決書指出，蔡姓大學生原本負責內場備料、切料，每月薪資1萬6千元，卻因烤箱人員離職，李姓店長指示他接下清理烤箱工作，做了一個星期，在2016年5月25日晚間11點多即將打烊之際，將托盤拉出清理烤爐時，被托盤內晃動溢出的沸水燙傷，燙傷面積達全身表面積13%，歷經清創、植皮、手術等，負擔醫藥費、看護費約50萬元，他也求償20萬元精神慰撫金以及3個月無法工作的工資補償5萬3千多元。

劉姓負責人指出，依蔡姓大學生的年紀智識及生活經驗，機台的托盤可能還有溫熱水，應有所警覺，李姓店長也說，曾指導蔡姓大學生清潔工作流程，可能他自己的疏失才受傷，拒絕給付醫療費用，也認為20萬元精神慰撫金過高。