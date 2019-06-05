電梯裡抽菸遭制止反打人 狠嗆「你住幾樓？」

2019-06-05 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台北市西園路一幢大樓的莊姓、黃姓住戶在電梯內相遇，莊因抽菸遭黃制止，黃拿出手機蒐證，揚言到環保局檢舉，莊掏出摺疊刀恫嚇「我要把你打死」，兩人扭打。黃因左前額擦傷、血腫、前頸多處裂傷，報警、提告。萬華分局依傷害罪移送，莊遭起訴，台北地院判他拘役55日，得易科罰金；台灣高等法院雖撤銷原判決，但仍維持相同刑度定讞。

莊姓男子曾因妨害性自主罪遭判刑3年，2015年縮刑期滿執行完畢，但他仍犯恐嚇取財、公共危險、傷害等罪。

黃姓男子表示，前年12月21日傍晚，他因制止莊在電梯內抽菸，對方卻嗆「我沒在怕錄影」、「我要把你打死」、「你住幾樓」，接著就是一陣拉扯。黃說，他還手時，莊亮出折疊刀，還威脅要撞死他。

莊不否認雙方因抽菸一事爭執，但否認傷害犯行，辯稱他腦部受傷沒有力氣，根本無法攻擊黃，是黃先出手打人，他才反擊。莊在北院審理時胡謅，指遭黃搶了他6萬元，加上自己被打傷，黃應賠償他10萬元，還說自己快被打成「植物人」了。