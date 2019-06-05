8旬失智翁出門為小二女買早餐 不想女兒已40歲

2019-06-05 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園平鎮警方今天上午，在平鎮區榮興街某早餐點前，帶回高齡85歲林姓老翁。警方調查發現，林翁當時獨自一人站在早餐店前，喃喃自語說要幫，就讀小學的女兒買早餐。

熱心員警通知老翁女兒前來，發現女兒已經40多歲了。原來老翁失智，記憶一直停留在女兒讀小學的時候，一心只想買早餐給女兒吃，不禁讓員警讚嘆，父愛真是偉大！

平鎮警分局北勢派出所今天上午7時許，接獲平鎮區榮興街早餐店報案指出，一名杵著拐杖老翁一直站在店內，喃喃自語的說要買早餐，但店員詢問老翁要購賣何種餐點時，老翁均不理睬店員，店家擔心發生意外，向警方報案請求協助。

北勢派出所警員黃文凱獲報趕往早餐店，發現老翁杵著拐杖，直挺挺的站在店內，口中不斷喃喃自語，要幫讀小學的女兒買早餐。警覺怪異，詢問是幫孫女還是女兒買早餐？發現老翁言談間有失智情形，連住家在那，都說不清楚，只好先帶他返派出所安置，慢慢查證身分。

經過警方查證後，失智林姓老翁已85歲。警方打電話通知老翁家人，接電話的居然是老翁口中，還在讀小學的女兒。警方再次求證姓名身分時，發現老翁女兒已40多歲。