親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

法西斯前奏？ 讓真相死亡的四種政客話術

充電優化、全螢幕截圖…蘋果發表會沒說的5種iOS13實用新功能

林蔚山掏空大同 經檢方勸說已搭車前往北所報到

2019-06-05 12:50聯合報 記者王長鼎╱即時報導

大同集團前董事長林蔚山被控以大同子公司資產，金援虧損十多億的通達公司，且併購通達，導致大同十餘億元虧損，最高法院於今年5月底駁回林的上訴，林被依證交法特別背信罪判刑8年、併科罰金3億元定讞今天必須入獄服刑，但高齡73歲的林蔚山今天臨時向新北檢方表示，因健康因素必須到醫院檢查。

新北地檢署獲報後，今天上午派員到醫院了解並啟動防逃機制，經勸說後，林蔚山已同意自行搭乘凌志汽車前往台北看守所，檢方人員也隨車陪同同，預計今天下午1時許到看守所報到。

大同集團前董事長林蔚山今天上午稱病未到台北看守所報到，經新北檢方派員到醫院勸說後...
大同集團前董事長林蔚山今天上午稱病未到台北看守所報到，經新北檢方派員到醫院勸說後，林蔚山已同意自行搭車於今天下午到看守所報到。圖／報系資料照
分享

大同林蔚山
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

2槍6年換無罪 張景義：別讓警察不敢保護人民

2019-06-05 12:48

綁嫌取贖金竟在立委服務處？ 海線角頭「藍波」被起訴

2019-06-05 12:32

男子疑闖紅燈釀車禍 女騎士遭撞飛送醫救不回仍喪命

2019-06-05 13:35

8旬失智翁出門為小二女買早餐 不想女兒已40歲

2019-06-05 13:20

電梯裡抽菸遭制止反打人 狠嗆「你住幾樓？」

2019-06-05 13:20

合庫前監察人短線交易獲利 涉偽造文書獲緩起訴

2019-06-05 12:00

影／調查局中部通訊監察現譯工作站啟用 提升辦案效率

2019-06-05 11:32

邱太三護妻自訴媒體 黃越宏反提誣告不成案

2019-06-05 11:17

高雄女子大樓燒炭身亡 承租2男逆轉要賠百萬

2019-06-05 11:05

林蔚山掏空大同判8年定讞 今稱病未報到入監

2019-06-05 10:53

網購副廠iPhone鋰電池掉地冒火 事故罕見認無涉公共危險罪

2019-06-05 10:41

房子租給醫美診所醫死病患 法官：不是凶宅

2019-06-05 10:39

涉詐貸近10億元 泰山八寶粥第三代董座、特助遭起訴

2019-06-05 10:30

2年挨告12次…她罵對方「像淫師」 檢認非無稽不起訴

2019-06-05 10:18

夜店殺警案 主嫌蕭叡鴻等8人今發監執行

2019-06-05 09:32

兩男大生性侵女高中資優生 法官判賠170萬元

2019-06-05 09:31

女稱兒救不活…專騙里長參選人 真有2人給錢

2019-06-05 09:04

問路後貼著她的胸部說謝謝 性騷擾慣犯重判6月

2019-06-05 08:23

肉圓沒加辣 家暴父緩刑

2019-06-05 00:54

滿身木香味 山老鼠難抵賴

2019-06-05 00:52

酒駕連坐罰7月上路 白天罰更重

2019-06-05 00:51

吳子嘉應訊 促傳王小姐

2019-06-05 00:47

酒駕害婦人截肢 再審逆轉須坐牢

2019-06-05 00:44

撤違停罰單 法官批檢舉達人侵隱私

2019-06-04 23:58

遭指聘楊秋興喬事 林義守告網友誹謗

2019-06-04 23:58

北檢偵辦一銀盜領案 英國媒體跨海採訪

2019-06-04 23:44

館長直播三字經辱罵李婉鈺 遭檢方依公然侮辱罪起訴

2019-06-04 20:41

拒絕酒測 他跟法官說：我沒門牙吹氣會漏風

2019-06-04 20:09

影╱吳子嘉北檢偵訊請回 預告檢將傳關鍵王小姐

2019-06-04 20:07

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

2019-06-04 19:45

公車老色狼強摸高中妹大腿6分鐘 10萬元和解獲緩刑

2019-06-04 18:34

站前亞洲廣場停車場 台北分署今天拍出

2019-06-04 18:05

肉圓爸獲妻撤告傷害罪 法官輕判3月徒刑、緩刑2年

2019-06-04 17:26

涉掏空和進電子1億遭押 高院駁回總經理抗告

2019-06-04 17:24

欲出售台貿與帛琉大飯店遭否決 台貿案將進行辯論

2019-06-04 16:32

自家停車狂被檢舉 法官引大法官解釋批「侵害隱私權」

2019-06-04 15:46

超狂山老鼠！右腳裝義肢 陡峭山坡仍背30公斤肖楠木

2019-06-04 15:35

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41
看更多

熱門文章

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

2019-06-04 19:45

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

影／海釣船和旺88火燒船 友船趕到救起30人1昏迷

2019-06-04 20:54

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41

自家停車狂被檢舉 法官引大法官解釋批「侵害隱私權」

2019-06-04 15:46

撤違停罰單 法官批檢舉達人侵隱私

2019-06-04 23:58

「我又變成食物了」 牙醫偷吃車友老婆訊息露餡賠30萬

2019-06-04 13:53

帶60瓶甘草止咳藥水赴陸 台灣旅客涉走私毒品被捕

2019-06-04 22:48

影╱吳子嘉北檢偵訊請回 預告檢將傳關鍵王小姐

2019-06-04 20:07

台電工人執行檢修作業 疑誤觸高壓電身亡

2019-06-05 12:00

影／快救人！騎士遭撞卡進公車底 民眾合力抬車搶救

2019-06-04 18:14

影／男超商暈倒又駕車 自撞1車2電桿後不治

2019-06-05 11:42

影／基隆外海火燒船 傳一人陷入昏迷

2019-06-04 20:15

維尼的哀傷...玩對岸遊戲 手滑打錯字帳號遭凍結

2019-06-04 20:50

兩男大生性侵女高中資優生 法官判賠170萬元

2019-06-05 09:31

2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38

警察治安責任重 業者宜提升自保力

2019-06-04 19:28

年輕男女陳屍摩鐵 新莊警封鎖現場調查

2019-06-05 09:50

影／彭佳嶼海域火燒船 船員跳海逃生畫面曝光

2019-06-04 22:38

影／騎機車掉落6000元隨風飄 鎖店會計失而復得好感動

2019-06-04 15:59

酒駕女夜闖多納大橋 攝影客1死1重傷

2019-06-05 00:41

吳子嘉應訊 促傳王小姐

2019-06-05 00:47

林蔚山掏空大同判8年定讞 今稱病未報到入監

2019-06-05 10:53

6名泰女假觀光真賣淫 基隆「鐵支路」藏春色

2019-06-05 09:47

高雄女子大樓燒炭身亡 承租2男逆轉要賠百萬

2019-06-05 11:05

超狂山老鼠！右腳裝義肢 陡峭山坡仍背30公斤肖楠木

2019-06-04 15:35

館長直播三字經辱罵李婉鈺 遭檢方依公然侮辱罪起訴

2019-06-04 20:41

酒駕連坐罰7月上路 白天罰更重

2019-06-05 00:51

0分改為87分？已婚系主任談不倫戀 逼教授改女學生成績

2019-06-05 11:13

殺父棄屍 死者手臂露車外…被鄰居瞄到

2019-06-05 00:14

影／遊覽車自撞石墩 桃園機場車流回堵

2019-06-05 09:53

王浩宇告這兩人損害賠償 請韓粉：別跟你們老闆一樣…

2019-06-05 12:23

名廟高價購牛樟木刻神尊遭檢舉 送驗竟是大陸貨

2019-06-04 18:08

涉詐貸近10億元 泰山八寶粥第三代董座、特助遭起訴

2019-06-05 10:30

公車老色狼強摸高中妹大腿6分鐘 10萬元和解獲緩刑

2019-06-04 18:34

「麥克風小天王」蘇友謙直播自首吸毒 警詢後請回

2019-06-04 15:03

問路後貼著她的胸部說謝謝 性騷擾慣犯重判6月

2019-06-05 08:23

彭佳嶼火燒船1人嗆傷 海巡隊火速載回基隆港

2019-06-04 22:07

肉圓爸獲妻撤告傷害罪 法官輕判3月徒刑、緩刑2年

2019-06-04 17:26

林蔚山掏空大同 經檢方勸說已搭車前往北所報到

2019-06-05 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top