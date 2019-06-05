林蔚山掏空大同 經檢方勸說已搭車前往北所報到

2019-06-05 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



大同集團前董事長林蔚山被控以大同子公司資產，金援虧損十多億的通達公司，且併購通達，導致大同十餘億元虧損，最高法院於今年5月底駁回林的上訴，林被依證交法特別背信罪判刑8年、併科罰金3億元定讞今天必須入獄服刑，但高齡73歲的林蔚山今天臨時向新北檢方表示，因健康因素必須到醫院檢查。