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2槍6年換無罪 張景義：別讓警察不敢保護人民

2019-06-05 12:48聯合報 記者李隆揆林孟潔╱即時報導

「學長，辛苦了」，經歷近6年的訴訟，張景義走進分局準備接值班，不少員警都拍拍他的肩膀，張只是笑著說「謝謝啦，沒事了」，心中的大石終於放下。

2013年8月13日傍晚，30歲黎姓男子被檢舉涉嫌竊案，面對警方上門盤查，黎開車逃跑，一路從新北市中和區逃向台北市西門町區域。當時擔任台北市萬華警分局漢中街派出所警員的張景義，正獲報處理一件酒醉路倒案件，他到中華路、峨嵋街口時，先到場的救護人員說，路倒民眾已自行離開，張景義正準備返回派出所，卻聽見不遠處傳來驚叫，正是因逃逸的黎男將車開上西門町徒步區。

張景義說，當時情人節剛過，西門町人潮眾多，看見警車追著一輛正在徒步區往人群駛去的客車，他下意識上前遏阻，但車輛繞過他繼續向前開，直到撞上中華、成都路口的阻車擋，他才追上前去拔槍嚇阻。

他持槍站在車頭前要求坐在駕駛座的黎男下車，但黎男仍踩油門向前駛，張朝車輛前輪開了2槍，該車才停下。張將黎男從車上拉下，並壓制上銬，卻發現有血從黎身上流出，原來張開的其中1槍擊中黎腹部，張景義見狀立刻請剛剛處理路倒案件、還沒離場的救護人員協助送醫，最後黎男仍不治身亡。

對此，黎男家屬以涉犯業務過失致死對張景義提告。張景義說，從看見車輛出現，到開槍嚇阻黎男，前後僅10餘秒鐘時間，他考慮周遭有太多民眾，如果不制止黎男駕車逃離，恐釀更多傷亡，情急之下才選擇朝前輪開槍，不料因車輛行進中，第2槍打中擋風玻璃，但到偏移後才擊中黎腹部。台北地檢署認為張用槍過當，起訴張景義，張一審、二審皆獲判無罪。

一審認為，黎拒捕是準現行犯，張在當時情況下，沒有更適合的警械可用，不得已用警槍制止，判張無罪；二審認為，黎撞損警車並拒捕，是逃亡現行犯，在人潮眾多的人行道疾駛，又涉妨害公眾往來安全罪，張在車輛行進間開槍，因擋風玻璃產生彈道偏離，才擊中黎腹部，張射車逮人並無不妥，因此判張無罪。但檢方仍再度提起上訴，

但依照刑事妥速審判法規定，除非判決牴觸憲法或違背法令，否則檢方已不能再上訴；最高法院認為，檢方上訴不符合速審法規定，最高法院5月29日判決駁回，張景義無罪確定。

張景義說，最高法院判決出爐當晚，他輪值夜班，隔天上午正在補眠熟睡之際，他接到律師來電，聽聞自己無罪確定，他在電話這頭迷糊地感謝律師，掛完電話便倒頭就睡。直到中午起床時，他才清醒過來，心想「真的沒事了」，6年來壓得他喘不過去的心中大石終於放下了。

他先打電話告知在屏東老家的父母，兩老聽聞後立刻準備到廟裡還願，也因為訴訟時間太長，跟妻子說自己獲判無罪時，妻子淡定地說「沒事就好」，而家中兩個孩子，只知道父親上新聞了，對於案子並沒有多問。

經歷近6年的訴訟，張景義終於獲判無罪確定，不少員警看見他都會拍拍他的肩膀說「學長，辛苦了，你是英雄」，張總是笑著說「謝謝啦，沒事了」。但談起這件事，張景義深刻地說，過程中多數朋友、長官都給予支持與鼓勵，也有人質疑他用槍過當，甚至有同事會私下對他說「阿義，無論如何，不要開槍就沒事了」。

他認為，他穿著警察制服，就是不能放民眾處在危險邊緣，當時開槍導致黎男身亡，他很遺憾；但若不阻止黎男，將導致更多無辜的人傷亡，「就算重來一次我還是會選擇開槍制止」。

張說，還有許多警察用槍被起訴的案件正在進行，希望社會大眾可以支持警察合理使用槍械執法，才能讓員警不把自己和民眾的安全置於危險之中，「別讓警察不敢保護人民」。

台北市萬華分警員警員張景義經歷近6年訴訟，終於獲判無罪確定。記者李隆揆／攝影
台北市萬華分警員警員張景義經歷近6年訴訟，終於獲判無罪確定。記者李隆揆／攝影
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台北市萬華分警員警員張景義經歷近6年訴訟，終於獲判無罪確定。記者李隆揆／攝影
台北市萬華分警員警員張景義經歷近6年訴訟，終於獲判無罪確定。記者李隆揆／攝影
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警察
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