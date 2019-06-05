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綁嫌取贖金竟在立委服務處？ 海線角頭「藍波」被起訴

2019-06-05 12:32聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

綽號「藍波」的海線角頭陳鴻嘉，覬覦蔡姓建商事業有成，去年在台中市AGE雪茄館前綁...
綽號「藍波」的海線角頭陳鴻嘉，覬覦蔡姓建商事業有成，去年在台中市AGE雪茄館前綁架蔡，部分贖金交款地點在立委顏寬恆服務處廚房、及前立委顏清標別墅對面，台中地檢署今天依擄人勒贖等罪起訴陳鴻嘉等10人。圖／本報資料照
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綽號「藍波」的海線角頭陳鴻嘉，覬覦蔡姓建商事業有成，去年在台中市AGE雪茄館前綁架蔡，談妥由蔡交付贖金3000萬，其中部分贖金交款地點在立委顏寬恆服務處廚房、及前立委顏清標別墅對面，被害人共交付2000萬贖金，經警逮獲陳鴻嘉，台中地檢署今天依擄人勒贖等罪起訴陳鴻嘉等10人。

檢察官依擄人勒贖罪起訴陳鴻嘉（47歲）、及同夥蔡羽鵬、司佳韋、陳厚棋、陳衛民、王睿堂、劉竑志等7人；陳鴻嘉的兒子陳逸祥、及王啟寅、蔡佳叡等3人依隱避人犯罪起訴。

起訴書指出，綽號「藍波」的陳鴻嘉因涉及槍擊案，於2010年以70萬元代價，搭漁船潛逃大陸泉州地區，再於2015年以50萬元代價，搭漁船偷渡入境，返回台中市沙鹿區藏匿。

陳鴻嘉因覬覦蔡姓商人事業有成、財力豐厚，去年5月4日凌晨，由陳駕車載司佳韋、蔡羽鵬，前往台中市南屯區AGE雪茄館埋伏，由司在大門口對空鳴槍後，持槍抵住蔡姓商人上車，載至沙鹿區中興路土地公廟。

陳鴻嘉藉口以先前蔡姓商人應允在經濟上對他資助，事後卻反悔為由，要求被害人支付5000萬元贖金，經雙方磋商結果贖金降至3000萬元，並均指贖金需經由「中間人」張瑞源出面向蔡姓商人取得贖款後，再轉交給陳。雙方談妥贖金價碼後，蔡姓商人獲釋。

去年5月15日，蔡姓商人在台中市文心路麥當勞門口，交付500萬贖金給張瑞源，並希望張去跟陳鴻嘉斡旋，希望500萬元就將事情了結，但陳厚棋、陳衛民、王睿堂、劉竑志，以及陳鴻嘉繼續要贖款。

5月25日，蔡姓商人在台中市果菜市場門口，將裝有現金500萬元的行李袋，放進張瑞源的車內，張於同月26日拜託不知情的顏清山（顏清標的弟弟）與陳衛民聯絡相約在沙鹿區顏寬恆立法委員服務內見面。陳衛民應允後不久，張瑞源及顏清山共同到達。

陳衛民與張瑞源在服務處廚房見面後，張瑞源即將以水果禮盒裝的500萬元贖款交給陳衛民，陳即將贖款置放在駕駛車內，再駕車返回 所經營的鵝肉攤。

至去年12月25日，蔡姓商人在台中市中清路的咖啡店，將置放1000萬的帆布袋，放在張瑞源駕駛的車內，再由王睿堂騎機車前往前立委顏清標別墅對面的自強路巷口等候，張瑞源到達後，將1000萬交給王睿堂，再轉交給陳厚棋交付給陳鴻嘉。經警於今年初逮獲主嫌陳鴻嘉等人。

台中市顏清標顏寬恆
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