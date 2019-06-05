合庫前監察人短線交易獲利 涉偽造文書獲緩起訴

2019-06-05 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



合作金庫控前監察人王清松被控涉於2015年間買進合庫股票30張，為規避證交法銀行內部人短線交易歸入權規定，將自行購買的股票偽造成人頭購買，並找來合庫職員協助。台北地檢署調查後，認定涉犯刑法偽造文書罪，今給予王清松、職員等6人緩起訴處分，各支付3萬元至6萬元處分金給公庫。

檢調調查，王清松於2015年間連續2天各買進15張合庫股票，為規避短線交易歸入權規定，將30張股票偽造成人頭購買後再賣出，獲利數萬元。他為掩飾此事，請求楊姓、潘姓、劉姓、林姓、陳姓等5名職員協助掩飾。

爾後，合庫發後依規定行使歸入權，王清松利益歸於合庫。調查局知悉後，懷疑王繳回金錢是為避免遭追訴，依違反證交法移送地檢署偵辦。檢方認為，王是單純為規避短線交易歸入權規定，因此不構成證交法，僅涉犯刑法偽造文書罪嫌，考量利益已歸於合庫，給予緩起訴處分。

「短線交易歸入權」是指依《證券交易法》第157條規定，「發行股票公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過百分之十之股東，對公司之上市股票，於取得後六個月內再行賣出，或於賣出後六個月內再行買進，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司。」