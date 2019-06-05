邱太三護妻自訴媒體 黃越宏反提誣告不成案

2019-06-05 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



法務部前部長邱太三因被法治時報社社長黃越宏指妻子宋富美申請回任法官「是為了司法官的年金而回」，且是向司法院關說的結果，自訴黃加重誹謗罪，另提民事求償300萬元；台北地院去年判黃越宏拘役50日，得易科金5萬元；黃反提誣告及妨害名譽，但台北地檢署認為罪嫌不足，今不起訴邱。

自訴案緣起黃越宏前年4、5月於法治時報、三立電視台「新台灣加油」節目中，指控邱太三關說宋富美回任台中地院法官，並指邱在法官法立法階段，透過民進黨向司法院施壓，邱認為黃所言不實，限期5天道歉，否則提告。

邱太三本來另揚言對節目主持人廖筱君、律師周武榮提告，不過，後來三立發聲明「未來節目當中涉及當事人名譽或隱私部分，將會以更嚴謹的標準檢視事件議題」，邱因此只告黃越宏，除求償外，還要求黃在《聯合報》等4大報、《法治時報》刊登道歉啟事。

媒體人黃越宏前年撰文報導，及在電視政論節目中指前法務部長邱太三，為妻子關說回任法官，邱認為黃捏造事實，要求限期道歉未果，邱太三因此自訴黃涉嫌加重誹謗。

台北地院刑庭去年9月25日判黃拘役50日，可易科罰金5萬元，民事部分移民庭審理。民事庭今年1月31日判黃要賠邱80萬元，並在《聯合報》等4報的任何一報全國版頭版及《法治時報》頭版，刊登道歉聲明1天。

兩人官司繼續延燒，黃越宏反提告邱太三誣告，且透過《新新聞》報導來妨害其名譽。檢方傳喚撰稿記者，證稱報導並非採訪邱太三而得，是綜合很多人說法。檢方查無證據顯示該篇報導與邱有關，且黃另控告《新新聞》一案也已不起訴；此外，邱自訴案獲勝訴，因此依罪嫌不足，將他不起訴。