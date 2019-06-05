親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

30年未完的任務：一個台灣攝影記者的天安門40天

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

高雄女子大樓燒炭身亡 承租2男逆轉要賠百萬

2019-06-05 11:05聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄陳姓、李姓男子共同承租「農十六」特區的大樓某戶，不料3年前友人趙女竟在屋內燒炭自殺，涂姓屋主認為房子已變「凶宅」，怒向2人以及趙女家屬求償，一審僅判趙女家屬應賠房價減損的153萬多元。全案上訴後，高雄高分院認為，陳、李有義務保管租賃物，改判2人也要連帶賠153萬，全案仍可上訴。

涂姓屋主提告主張，他將鼓山區龍德路某電梯大樓2樓房屋，2016年3月起以每月2萬元租給陳姓、李姓男子，但同年11月，2人疏於注意讓趙姓女子在浴室內燒炭自殺，由於是非自然死亡，讓房子變成俗稱的凶宅。

涂認為，該房市值750萬元，變凶宅後減損350萬，要求2人以及趙女的家屬連帶賠償，另也向陳、李求償房租、水電、搬離後清潔費6萬5730元。

李姓男子辯稱，趙女患有憂鬱症，自殺時應沒有辨識能力，且房子也沒有外觀毀損，由於李指是陳提供房間給趙女，陳也撇清沒有交付鑰匙；黃女的家屬則認為死因有異拒賠。

一審法官認為趙女確實是燒炭自殺身亡，請估價師勘查後，鑑定614萬多元，因此事件減損25%、金額為153萬6335元，認為趙女家屬應賠償；至於陳、李和趙女僅是朋友關係，也非轉租不負監督責任，客觀上難預知趙女會尋短，僅要賠積欠租金等費用5萬2730元。

全案上訴後，二審合議庭認為，民法規定承租人所允許的他人造成要負賠償責任時，承租人也要代負責，且自殺是終結生命的極端方式，違反公序良俗，造成房屋減價，趙女已損害涂姓屋主利益，逆轉改判陳、李姓男子要連帶賠153萬6335元。

趙姓女子在高雄農十六特區某電梯大樓燒炭，屋主提告要求租屋的2名男子及趙女家屬連帶...
趙姓女子在高雄農十六特區某電梯大樓燒炭，屋主提告要求租屋的2名男子及趙女家屬連帶賠償變凶宅的房價損失，一審原判2男免賠，高雄高分院逆轉改判要賠。圖非案發大樓。圖／翻攝自GOOLE MAP
分享

凶宅承租人憂鬱症
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

林蔚山掏空大同判8年定讞 今稱病未報到入監

2019-06-05 10:53

房子租給醫美診所醫死病患 法官：不是凶宅

2019-06-05 10:39

涉詐貸近10億元 泰山八寶粥第三代董座、特助遭起訴

2019-06-05 10:30

夜店殺警案 主嫌蕭叡鴻等8人今發監執行

2019-06-05 09:32

兩男大生性侵女高中資優生 法官判賠170萬元

2019-06-05 09:31

女稱兒救不活…專騙里長參選人 真有2人給錢

2019-06-05 09:04

問路後貼著她的胸部說謝謝 性騷擾慣犯重判6月

2019-06-05 08:23

酒駕連坐罰7月上路 白天罰更重

2019-06-05 00:51

酒駕害婦人截肢 再審逆轉須坐牢

2019-06-05 00:44

撤違停罰單 法官批檢舉達人侵隱私

2019-06-04 23:58

吳子嘉應訊 促傳王小姐

2019-06-05 00:47

滿身木香味 山老鼠難抵賴

2019-06-05 00:52

因一場車禍 南警查獲詐欺通緝犯

2019-06-05 12:00

合庫前監察人短線交易獲利 涉偽造文書獲緩起訴

2019-06-05 12:00

5歲孫寧夏夜市走失 警15分後發現他在打彈珠⋯

2019-06-05 11:44

影／男超商暈倒又駕車 自撞1車2電桿後不治

2019-06-05 11:42

影／調查局中部通訊監察現譯工作站啟用 提升辦案效率

2019-06-05 11:32

邱太三護妻自訴媒體 黃越宏反提誣告不成案

2019-06-05 11:17

網購副廠iPhone鋰電池 掉地上竟冒火燒起來

2019-06-05 10:41

2年挨告12次她罵對方「像淫師」 檢認非無稽不起訴

2019-06-05 10:18

肉圓沒加辣 家暴父緩刑

2019-06-05 00:54

遭指聘楊秋興喬事 林義守告網友誹謗

2019-06-04 23:58

北檢偵辦一銀盜領案 英國媒體跨海採訪

2019-06-04 23:44

館長直播三字經辱罵李婉鈺 遭檢方依公然侮辱罪起訴

2019-06-04 20:41

拒絕酒測 他跟法官說：我沒門牙吹氣會漏風

2019-06-04 20:09

影╱吳子嘉北檢偵訊請回 預告檢將傳關鍵王小姐

2019-06-04 20:07

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

2019-06-04 19:45

公車老色狼強摸高中妹大腿6分鐘 10萬元和解獲緩刑

2019-06-04 18:34

站前亞洲廣場停車場 台北分署今天拍出

2019-06-04 18:05

肉圓爸獲妻撤告傷害罪 法官輕判3月徒刑、緩刑2年

2019-06-04 17:26

涉掏空和進電子1億遭押 高院駁回總經理抗告

2019-06-04 17:24

欲出售台貿與帛琉大飯店遭否決 台貿案將進行辯論

2019-06-04 16:32

自家停車狂被檢舉 法官引大法官解釋批「侵害隱私權」

2019-06-04 15:46

超狂山老鼠！右腳裝義肢 陡峭山坡仍背30公斤肖楠木

2019-06-04 15:35

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41

2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38

岡山老牌診所猛落「磚塊雨」 路人驚呆

2019-06-04 14:10

酒駕害婦慘摔判罰金 再審逆轉變入獄

2019-06-04 13:58
看更多

熱門文章

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

2019-06-04 19:45

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

影／海釣船和旺88火燒船 友船趕到救起30人1昏迷

2019-06-04 20:54

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41

自家停車狂被檢舉 法官引大法官解釋批「侵害隱私權」

2019-06-04 15:46

型男帶刀從警 在金瓜石繼續為弱勢義剪

2019-06-04 13:32

「我又變成食物了」 牙醫偷吃車友老婆訊息露餡賠30萬

2019-06-04 13:53

撤違停罰單 法官批檢舉達人侵隱私

2019-06-04 23:58

影╱吳子嘉北檢偵訊請回 預告檢將傳關鍵王小姐

2019-06-04 20:07

帶60瓶甘草止咳藥水赴陸 台灣旅客涉走私毒品被捕

2019-06-04 22:48

影／快救人！騎士遭撞卡進公車底 民眾合力抬車搶救

2019-06-04 18:14

遭指涉花錢找楊秋興當「門神」 林義守怒告網友

2019-06-04 12:08

影／基隆外海火燒船 傳一人陷入昏迷

2019-06-04 20:15

維尼的哀傷...玩對岸遊戲 手滑打錯字帳號遭凍結

2019-06-04 20:50

2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38

警察治安責任重 業者宜提升自保力

2019-06-04 19:28

新竹逆子弒父狠砍20刀 吸毒坐牢4個月前才出獄

2019-06-04 12:42

兩男大生性侵女高中資優生 法官判賠170萬元

2019-06-05 09:31

影／騎機車掉落6000元隨風飄 鎖店會計失而復得好感動

2019-06-04 15:59

影／彭佳嶼海域火燒船 船員跳海逃生畫面曝光

2019-06-04 22:38

年輕男女陳屍摩鐵 新莊警封鎖現場調查

2019-06-05 09:50

吳子嘉應訊 促傳王小姐

2019-06-05 00:47

酒駕女夜闖多納大橋 攝影客1死1重傷

2019-06-05 00:41

陳建中曾遇氣爆與死神擦肩 今榮獲十大傑出救護技術員

2019-06-04 13:20

尾隨女童進電梯猛舔腳趾 噁男辯女童腳髒為她清潔

2019-06-04 12:51

超狂山老鼠！右腳裝義肢 陡峭山坡仍背30公斤肖楠木

2019-06-04 15:35

館長直播三字經辱罵李婉鈺 遭檢方依公然侮辱罪起訴

2019-06-04 20:41

酒駕連坐罰7月上路 白天罰更重

2019-06-05 00:51

殺父棄屍 死者手臂露車外…被鄰居瞄到

2019-06-05 00:14

名廟高價購牛樟木刻神尊遭檢舉 送驗竟是大陸貨

2019-06-04 18:08

公車老色狼強摸高中妹大腿6分鐘 10萬元和解獲緩刑

2019-06-04 18:34

「麥克風小天王」蘇友謙直播自首吸毒 警詢後請回

2019-06-04 15:03

6名泰女假觀光真賣淫 基隆「鐵支路」藏春色

2019-06-05 09:47

問路後貼著她的胸部說謝謝 性騷擾慣犯重判6月

2019-06-05 08:23

彭佳嶼火燒船1人嗆傷 海巡隊火速載回基隆港

2019-06-04 22:07

肉圓爸獲妻撤告傷害罪 法官輕判3月徒刑、緩刑2年

2019-06-04 17:26

高雄女子大樓燒炭身亡 承租2男逆轉要賠百萬

2019-06-05 11:05

涉詐貸近10億元 泰山八寶粥第三代董座、特助遭起訴

2019-06-05 10:30

她寄挑逗照還要看他老二 會錯意的他就慘了

2019-06-04 20:48

東大門夜市惡火排除縱火 指向攤商打烊「遺留火源」

2019-06-04 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top