高雄女子大樓燒炭身亡 承租2男逆轉要賠百萬

2019-06-05 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄陳姓、李姓男子共同承租「農十六」特區的大樓某戶，不料3年前友人趙女竟在屋內燒炭自殺，涂姓屋主認為房子已變「凶宅」，怒向2人以及趙女家屬求償，一審僅判趙女家屬應賠房價減損的153萬多元。全案上訴後，高雄高分院認為，陳、李有義務保管租賃物，改判2人也要連帶賠153萬，全案仍可上訴。

涂姓屋主提告主張，他將鼓山區龍德路某電梯大樓2樓房屋，2016年3月起以每月2萬元租給陳姓、李姓男子，但同年11月，2人疏於注意讓趙姓女子在浴室內燒炭自殺，由於是非自然死亡，讓房子變成俗稱的凶宅。

涂認為，該房市值750萬元，變凶宅後減損350萬，要求2人以及趙女的家屬連帶賠償，另也向陳、李求償房租、水電、搬離後清潔費6萬5730元。

李姓男子辯稱，趙女患有憂鬱症，自殺時應沒有辨識能力，且房子也沒有外觀毀損，由於李指是陳提供房間給趙女，陳也撇清沒有交付鑰匙；黃女的家屬則認為死因有異拒賠。

一審法官認為趙女確實是燒炭自殺身亡，請估價師勘查後，鑑定614萬多元，因此事件減損25%、金額為153萬6335元，認為趙女家屬應賠償；至於陳、李和趙女僅是朋友關係，也非轉租不負監督責任，客觀上難預知趙女會尋短，僅要賠積欠租金等費用5萬2730元。