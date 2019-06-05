網購副廠iPhone鋰電池 掉地上竟冒火燒起來

2019-06-05 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園王姓男子網購副廠鋰電池，今年2月2號在麥當勞內打算自行更換IPHONE 6S手機電池，卻不小心讓電池掉到地上並踩到，結果電池突然起火燃燒，店家通知消防到場撲滅火勢，王也被依公共危險罪嫌送辦，檢方考量，此事故實屬罕見，民眾難以預見、防範，王應無過失予以不起訴。

經調查，王男（23歲）當天下午5點多在麥當勞用餐區，整打算替手機更換副廠鋰電池，結果不小心掉到地上又踩到，撿起時電池就突然冒火，他嚇到往旁丟，結果火勢就在椅子上燃燒，經通報消防到場撲滅。

王辯稱，鋰電池是在蝦皮網站買的，是台灣廠商並非劣質品，電池應該是正常的，很多人都會自己換，他也是聽朋友講才買，電池掉落也是一時失手，更不知掉落會產生火花，可能是自己不小心踩到，所以造成電池微彎，內部化學液體洩漏，且在手上起火他害怕才丟下。

消防鑑定認為，現場為鋰電池電器起火；檢方考量，究竟是王以不當方式更換有疏失，或是原始鋰電池構造瑕疵、材料不良，絕緣層設計不當等因素仍有疑義，且一般情況鋰電池掉落地面引發火災情況罕見，民眾難以預見、防範，難認王有違反義務。