涉詐貸近10億元 泰山八寶粥第三代董座、特助遭起訴

2019-06-05 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



欽泰國際董事長詹舜淇涉嫌詐貸44億元。 聯合報系資料照片 分享 facebook

泰山持股18.9％的台灣欽泰國際公司被控涉在2014年至2016年間，以偽造訂單等方式，詐貸國泰等10逾間銀行約9億8千萬元。台北地檢署今依違反銀行法、刑法詐欺罪、偽造文書罪嫌起訴欽泰董事長詹舜淇、擔任特助的胞妹詹雅琳。

台灣欽泰國際是以前泰山的國際貿易部門分割出去，以銷售泰山八寶粥、仙草蜜等點心、飲料到美國等國外市場為主。由泰山持股18.9％，董事長為詹舜淇。根據經濟部商業司登記來看，台灣欽泰國際董監事成員幾乎都以詹家人為主。

檢調獲報，欽泰國際公司涉嫌在2014年3月至2016年底，以電子零件訂單向10逾間銀行申請貸款，但該公司登記名錄並未包括電子零件。銀行陸續發覺有異，而欽泰借貸約17億元，截至發動搜索前仍有近10億元款項尚未清償。

檢調今年4月8日搜索3處並約談詹舜淇、擔任特助的胞妹詹雅琳、掛名董事替貸款作保的詹父詹信夫、出面向銀行辦理貸款的員工方俐婷等4人到案說明。檢察官複訊後向法院聲押禁見詹舜淇、詹雅琳獲准，詹父、方女各以20萬元、5萬元交保。

據了解，詹氏兄妹矢口否認犯罪，辯稱都是真實借款；由於兩人羈押期限至6月9日為止，檢方認為案情已釐清，認定共詐貸9億8千萬元，今天依法將2人起訴。