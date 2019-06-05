2年挨告12次她罵對方「像淫師」 檢認非無稽不起訴

2019-06-05 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



曾姓女子去年12月14日在法院調解室時，涉嫌朝對造張姓男子辱罵「你的行為就像強暴婦女一樣」、「你是強暴婦女的淫師」，張認為受辱提告公然侮辱，但曾喊冤稱，張告贏過1次就不停興訟；檢方查，張2年來至少告過曾12次，曾女所言是主觀判斷，難認有侮辱，偵結不起訴。

張指控，因和曾有房屋買賣糾紛，當天下午2點多在調解室時，曾朝他罵了你的行為就像強暴婦女一樣」、「你是強暴婦女的淫師」等語，自己受辱難堪，提告公然侮辱、誹謗罪嫌。

檢方訊時，曾女否認犯行，辯稱當天和調解委員抱怨張有1庭告贏她，就食髓知味，然後她就跟調委說解釋，食髓知味的意思就像強暴婦女成功就想繼續第2次。

調解委員證稱，當天確認雙方身分後，便詢問有無調解意願，曾女有指摘張，但講了什麼內容他忘了，且調解室內除了2名當事人和他外，沒有其他人，不特定人也無法自由進出。

檢方調查，根據調委證述無法確認曾女有講「你的行為就像強暴婦女一樣」等語，現場也非不特定多數人獲多數人得以共見共聞程度；此外，張近2年來，已連續對曾提告4次民事、8次刑事案件。

檢方認為，曾認為張屢次提告的行為，顯然是食髓知味而如同強暴婦女般，她所說的話並非無稽，且是對張不斷提告行為的個人主觀判斷，屬於意見表達範疇。