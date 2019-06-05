兩男大生性侵女高中資優生 法官判賠170萬元

2019-06-05 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



女學生受侵害後受創甚深，精神恍惚，需心理醫師定期診治，阿元與女方和解，賠償170萬元後，台南地院民事庭也判阿成應賠償170萬元，可上訴。圖／本報資料照 分享 facebook

男大生阿元與阿成，2年多前透過手機交友軟體認識高三資優女學生，阿元謊稱阿成是醫學系與牙醫系雙修高材生，可借她筆記幫助考試，並約女方到阿成租住處拿筆記時，兩人竟對女學生伸狼爪涉性侵，一審被重判5年2月與7年2月徒刑；女學生受創甚深，需心理醫師定期診治，阿元與女方和解，賠償170萬元後，台南地院也判阿成應賠償170萬元。

判決指出，2016年11、12月間，阿元透過手機交友軟體認識正準備大學考試的的高三資優女學生，認有機可乘，在圖書館內向女學生介紹阿成是醫學系與牙醫系的雙修高材生，她信以為真，阿元表示可提供阿成筆記給她，有助於大學考試。

兩男大生約女方到阿成的租住處拿筆記，女方不疑有他，依約前往，落入其陷阱，兩人現出原形，阿元對女學生伸出狼爪，親吻頸部、撫摸腰與胸部，經女方推開，阿元仍不顧抗拒，強行掀開其上衣摸吻胸部。

此時，阿成進入房間見狀假意拉開阿元、安撫女方。在她整理衣服時，阿成反而阻止，並強摸腰與胸部，阿元也順勢把女方撲倒在床上。兩男大生合力壓制女方身體，強行脫去衣褲，涉嫌性侵。案發後，女學生將遭受兩男大生性侵一事告知學校老師，由學校通報警方，將這兩名大學之狼繩之以法。

一審合議庭時，阿元坦承犯行，阿成不否認強制撫摸女方胸部及下體外側，但矢口否認有共同強制性交犯行，辯稱女方內褲上唾液斑跡，是講話時口水滴落所致。去年12月底，兩人被依共同強制性交罪各判5年2月與7年2月徒刑後，不服已上訴。

另女學生受侵害後受創甚深，精神恍惚，需心理醫師定期診治，阿元與女方和解，賠償170萬元後，台南地院民事庭也判阿成應賠償170萬元，可上訴。