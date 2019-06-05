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地表最強老爸！女兒遭鯊攻擊 前陸戰隊爸猛K五拳擊退

老師拜託！ 那夜，劉曉波在天安門下跪悲求

問路後貼著她的胸部說謝謝 性騷擾慣犯重判6月

2019-06-05 08:23聯合報 記者王聖藜╱即時報導

劉姓男子藉口問路，擁抱國中女生，碰她的胸，吃上官司；法官審理，劉辯稱，擁抱前有經過她的同意，未獲採信，台北地院今天依成年人故意對少年意圖性騷擾罪，判劉有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

劉曾因性騷擾被士林地院判拘役50日、被新北地院判刑4月，法官認為他不知悔改，顯然缺乏尊重女性身體自主權的觀念，這次判更重。

判決書說，去年3月14日傍晚，劉在台北市文山區遇見身穿國中運動服的女生，藉故問路「請問深坑怎麼走？」後擁抱對方，國中女生報警，劉移送法辦，被起訴。

法院開庭時，劉坦承擁抱國中女生，但否認性騷擾，他稱，當時經過女生同意，但國中女生說法不同。

國中女生警詢、偵查、審理時說，她手比方向後，劉說謝謝她，握她的手說很高興認識她，又問一些星座、興趣的事；劉伸手，她想是社交禮儀，就伸左手回應，但劉突然抱她，「我的胸部有碰到他上半身」、「約5秒鐘」，她當時感覺不舒服、快要呼吸不過來。

法官認為，劉與被害人只見過一次面，2人年齡又有相當差距，被害人不可能同意與陌生男子親密擁抱，加上劉先承認抱人，後改口對方有用手護胸，供詞反覆，採信被害人的說法。

示意圖／ingimage
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性騷擾新北深坑
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