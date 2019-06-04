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北檢偵辦一銀盜領案 英國媒體跨海採訪

2019-06-04 23:44聯合報 記者張宏業╱即時報導

英國Normal Life Pictures公司因台北地檢署出版之「北檢金融重案實錄」，發現北檢是全世界第一個偵破Carbanak駭客集團的執法機關，今天特地跨海來台採訪專題，同時拜會北檢檢察長邢泰釗，就共同打擊跨國電腦網路犯罪國際合作交換意見。

該公司人員依計畫於今年6月3至5日派遣人員來台拍攝，由我國旅英製片業者劉姓執行製作人隨同協助與翻譯，於今日至台北地檢署，訪談案發與偵辦期間時任法務部長邱太三，與偵審期間時任調查局長的蔡清祥、承辦該案台北地檢署檢察官李彥霖、一銀案重案實錄作者檢察官張安箴、見義勇為逮捕本案外籍現行犯之蔡姓男子。

該公司明日將採訪調查局防制電腦犯罪與資安鑑識實驗室，及拍攝一銀案相關場景。

設立於英國倫敦的Normal Life Pictures閱讀北檢金融重案實錄，因其中所收載之第一銀行駭客盜領案，是全世界第一個破獲Carbanak駭客集團，引發該公司來台製作專題報導的構想。

該公司副導演Lara Ingram，獲悉一銀案梗概後，於今年5月間與金融重案實錄作者檢察官張安箴聯繫，詢問是否能協助安排該案相關人員受訪並接受拍攝。

經法務部各相關單位評估後，認有助於提升台灣國際形象及跨國辦案經驗交流，而提供協助及配合相關採訪事宜。該公司為英國獨立製片業者，專門拍攝及製作專題紀錄片，曾與BBC、CNN等國際知名媒體合作，目前正籌劃拍攝比特幣、駭客入侵等涉及跨國網路犯罪議題的紀錄片數集，第一集就計劃拍攝我國偵辦並破獲一銀駭客盜領案。

英國媒體來台採訪法務部長蔡清祥（右），台北地檢署檢察長邢泰釗（左）。圖／資料照片
英國媒體來台採訪法務部長蔡清祥（右），台北地檢署檢察長邢泰釗（左）。圖／資料照片
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