北檢偵辦一銀盜領案 英國媒體跨海採訪

2019-06-04 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



英國Normal Life Pictures公司因台北地檢署出版之「北檢金融重案實錄」，發現北檢是全世界第一個偵破Carbanak駭客集團的執法機關，今天特地跨海來台採訪專題，同時拜會北檢檢察長邢泰釗，就共同打擊跨國電腦網路犯罪國際合作交換意見。

該公司人員依計畫於今年6月3至5日派遣人員來台拍攝，由我國旅英製片業者劉姓執行製作人隨同協助與翻譯，於今日至台北地檢署，訪談案發與偵辦期間時任法務部長邱太三，與偵審期間時任調查局長的蔡清祥、承辦該案台北地檢署檢察官李彥霖、一銀案重案實錄作者檢察官張安箴、見義勇為逮捕本案外籍現行犯之蔡姓男子。

該公司明日將採訪調查局防制電腦犯罪與資安鑑識實驗室，及拍攝一銀案相關場景。

設立於英國倫敦的Normal Life Pictures閱讀北檢金融重案實錄，因其中所收載之第一銀行駭客盜領案，是全世界第一個破獲Carbanak駭客集團，引發該公司來台製作專題報導的構想。

該公司副導演Lara Ingram，獲悉一銀案梗概後，於今年5月間與金融重案實錄作者檢察官張安箴聯繫，詢問是否能協助安排該案相關人員受訪並接受拍攝。