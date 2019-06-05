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酒駕連坐罰7月上路 白天罰更重

2019-06-05 00:51聯合報 記者侯俐安董俞佳／台北報導

酒駕同車共責，首度針對年齡及日間、夜間的差別罰則，新制度七月起上路。 圖／聯...
酒駕同車共責，首度針對年齡及日間、夜間的差別罰則，新制度七月起上路。 圖／聯合報系資料照片
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配合立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」，提高酒駕最高罰鍰，並納入「同車共責」、加裝酒精鎖等條款，交通部近日預告相關子法和裁罰基準表，其中針對同車共責，首度針對年齡及日間、夜間差別罰則，七月一日起上路。

為杜絕酒駕，立法院今年三月三讀通過「道路交通管理處罰條例」，交通部本周預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，汽車酒駕最高罰則從九萬元提高到十二萬元，並明訂汽機車等不同車種裁罰基準。

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其中同車共責是指汽機車駕駛人酒駕，酒精濃度超過零點二五毫克以上，年滿十八歲的同車乘客將一併受罰。根據預告的裁罰基準，同車共責將依照年齡、日夜間分級處罰，十八歲以上未滿廿歲，可罰六百至九百元，年滿廿歲夜間罰一千五到一千九百元、日間罰兩千二至三千元。

但年滿七十歲、心智障礙、搭計程車、公車等汽車運輸業乘客不在此限。交通部說，同車乘客即使「也醉倒」、「被撿屍」，仍會罰；若不服，可循救濟管道舉證申訴。

另根據裁罰基準，酒駕酒精濃度每公升零點一五毫克以上、未滿零點二五毫克，小型車罰鍰從一萬九千五百元至兩萬七千元，提高至三萬至四萬五千元；大型車責從兩萬兩千五百元至三萬元，提高至三萬三千元到四萬九千元；若汽機車駕駛人拒絕酒測，首次將重罰十八萬元。機車初次酒駕則仍罰一萬五千到九萬元，未變。

針對酒駕累犯強制加裝酒精鎖，若有代吹酒精鎖，自用車可罰六千至九千元、營業車罰九千至一萬元。至於酒精鎖須具備的規格功能、應配置車種，以及防代吹機制等訂定，目前仍在研議。由於酒駕吊銷駕照，重新考領須完成酒駕防治教育或酒癮治療，交通部、衛福部仍在研商細節，酒精鎖、酒癮治療等子法規範，預計明年三月才會上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕立法院
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