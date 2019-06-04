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邱太三現身北檢 應英國製片之邀受訪一銀盜領案

2019-06-04 22:45中央社 台北4日電

前法務部長邱太三今天下午現身台北地檢署，引發媒體好奇。北檢表示，英國獨立製片業者今天到北檢採訪一銀盜領案，邱太三以時任部長身分接受訪問。

邱太三日前因轉知陳情案件給前桃園地方檢察署檢察長彭坤業，捲入關說疑雲。邱太三事發後辭去國安會首席諮詢委員，監察委員已介入調查陳情案。

邱太三今天下午現身台北地檢署，引發媒體關注。北檢解釋，英國獨立製片業者Normal Life Pictures公司來台製作第一銀行盜領案專題報導，邱太三到北檢是以時任部長身分受訪。

北檢發布新聞稿指出，英國獨立製片業者透過北檢官網的金融重案實錄了解一銀盜領案梗概，構思來台製作專題報導，以深入了解這起全球首宗遭破獲的Carbanak駭客集團案件。

北檢表示，業者5月間與金融重案實錄作者檢察官張安箴聯繫，詢問是否能協助安排相關人員受訪並接受拍攝，經法務部評估認為有助提升台灣國際形象及跨國辦案經驗交流，因此決定提供協助。

北檢指出，Normal Life Pictures專門拍攝及製作專題紀錄片，曾與BBC、CNN等國際知名媒體合作，目前正籌劃拍攝比特幣、駭客入侵等涉及跨國網路犯罪議題的紀錄片數集，第一集就是拍攝台灣破獲一銀駭客盜領案。

新聞稿指出，Normal Life Pictures人員今天到法務部及北檢，訪談案發期間的時任法務部長邱太三，與偵審期間時任調查局長的法務部長蔡清祥、承辦檢察官李彥霖等人。

北檢指出，拍攝團隊今天也拜會北檢檢察長邢泰釗，就拍攝事宜及共同打擊跨國電腦網路犯罪國際合作交換意見，明天將採訪法務部調查局防制電腦犯罪及資安鑑識實驗室，及拍攝本案偵辦機關相關場景。

一銀盜領案發生在民國105年7月，安德魯（Peregudovs Andrejs）所屬跨國駭客盜領集團以惡意電腦程式操縱一銀ATM，共計盜領新台幣8327萬7600元，相關被告已判刑定讞。

盜領邱太三駭客
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