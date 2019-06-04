她寄挑逗照還要看他老二 會錯意的他就慘了

2019-06-04 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



黃男與女子「小蓮」同在市場擺攤，她到他住處兩次，曾寄以手遮住胸的照片給黃，又好奇要看他的生殖器，讓他誤以為她對他有意思，第三次她又單獨到他的住處，他求歡被拒絕硬上，台中高分院依強制性交罪將他判刑3年2月。得上訴。

二審合議庭審酌，黃男因曾與「小蓮」（化名）為感情較親密的友好關係，然她於他表現欲與其性交時，已明確表示不欲與他發生性關係之意願，仍遭他性侵，黃男未能尊重女性之身體與性自主權，予以判刑。

判決書指出，黃男與「小蓮」因同在市場擺攤而認識，她曾向他購買物品，而平時多以通訊軟體LINE或臉書與他聯繫，並曾兩次單獨前往他的住處內。2017年4月間某日下午，黃趁她單獨至他的住處選購物品時，從她背後環抱她，表示欲與她發生性行為，她予以拒絕，並稱當時她有月事，他仍硬行性侵害得逞，經被害女報警處理。

黃男辯稱，「小蓮」在案發前曾以LINE通訊軟體跟他說幫她姐姐試豐胸藥，問他敢不敢看，傳送以手遮住乳頭的裸胸照片給他，過沒幾天到他家來，叫他幫她按摩，當時他有撫摸她的胸部，她沒有反對，之後叫他抱住她，讓她試試看能不能掙脫，當時有想要做愛，但是她拒絕，環抱完她又貼上來說好奇想看他的生殖器，他跟她說要看就是要做，她又說不要。

第二次是某天下午，「小蓮」主動來他家，各自坐沙發兩邊，她要他聞聞看她的頭髮香不香，他有主動抱她，伸進她的衣服摸她的胸部下體，他想做愛，她又說不要。法官查出，黃男知道「小蓮」提告後，以通訊軟體LINE表達是真的會錯意，但「小蓮」回稱「就算是老公也不能勉強我」。

法官審酌，黃男與「小蓮」雖曾為感情較親密之友好關係，然她明確表示不想發生性關係，黃男仍硬上，顯見他未能尊重女性身體與性自主權，所為甚屬不是，予以判刑。而「小蓮」為已婚身分，本案發生前，亦未妥善處理其與異性好友交往之分際，有所「不當」。