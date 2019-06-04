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館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

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館長直播三字經辱罵李婉鈺 遭檢方依公然侮辱罪起訴

2019-06-04 20:41聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

網路紅人「館長」陳之漢，去年10月因在直播間公開以三字經等字眼罵新北市前議員李婉鈺，遭到對方提告後，又在今年1月15日收到地檢署傳票時，開直播繼續辱罵李婉鈺，新北地檢署今偵結此案，認為館長罪證明確，依公然侮辱罪將他起訴。

起訴書指出，「館長」陳之漢為點閱人次眾多的網路名人，他因不滿當時有意競選新北市議員連任的李婉鈺與他洽談直播後未果後傳訊罵他，自去年10月25日起，多次在直播時以三字經辱罵李婉鈺，遭對方提告後，又在今年1月15日收到新北地檢署的傳票後，開直播繼續辱罵。

館長到案後，雖辯稱那些都是口頭禪，但檢方認為館長先前已因故與李婉鈺起爭執，在心生氣憤、不滿的情緒下，以具針對性、鄙穢性的抽象字眼謾罵，明顯為攻擊性的言詞，並非一般口頭禪，且因這些語言屬於一般大眾所熟知的粗話，自然足以減損李婉鈺的聲譽、人格與社會評價，因此認定館長涉犯公然侮辱罪，今將他起訴。

李婉鈺另提告館長違反選舉罷免法意圖使人不當選的部分，檢方則認為李婉鈺因具有一定政治影響力的公眾人物，其個人品德、操守及言行事蹟等語社會公共利益息息相關，可以公開評論，且館長進行直播時雖用字遣詞容易令人感到不悅，但經查證後與事實、親身經歷大致相同，並非憑空杜撰，應受憲法言論自由保障，因此予以不起訴處分。

綽號「館長」的陳之漢日前多次在直播以三字經等字眼辱罵新北市議會前議員李婉鈺，遭對...
綽號「館長」的陳之漢日前多次在直播以三字經等字眼辱罵新北市議會前議員李婉鈺，遭對方提告，新北地檢署認定館長涉犯公然侮辱罪，今天將他起訴。圖／擷自YouTube
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李婉鈺館長
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