拒絕酒測 他跟法官說：我沒門牙吹氣會漏風

2019-06-04 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園江姓男子去年9月24日中秋節疑似酒駕被攔查，警方要求吹氣酒測，但他抵死不從，不斷跳針說「不測、我要抽血」，被依拒測開罰9萬元、吊銷駕照3年，江不服對桃園市交裁處提行政訴訟，向法院主張自己「沒門牙吹氣會漏風」，但法官認為江當時對答如流，警方執法無違誤，駁回其訴。

江男主張，自己因為沒有門牙，吹氣會漏風，所以要求去醫院抽血酒測但被拒絕，還說他皮膚黝黑常遭誤認喝酒臉紅，並指控員警浮濫盤問、危險攔車，無視基本人權，歧視口吻讓他反感不能接受，且員警聲量小都講國語，自己無法聽懂。

警方調查，江當天下午2點多騎車行經龍潭區因拒絕酒測，被開單裁罰9萬元，吊銷駕照3年，還得參加道路交通安全講習；交裁處根據警方報告指出，江騎車搖晃，被攔停時滿臉通紅全身酒味，警方依法舉發，裁罰並無違誤。

根據秘錄器畫面，警方說「沒喝就不要怕，那就吹一下」，江則說「我哪有怕，不吹、不吹」，員警又說「看到警察就一直衝」，江回應「沒有、沒有」，後來警方呼叫支援期間，江又出口說「要不要開槍？要不要叫憲兵？欺負老百姓」等語。

江並要求想抽血，警方說「你可以吹氣，為什麼要抽血？」江不回應轉身要離開，前前後後員警不斷問他要不要吹，江仍堅持「不吹、要抽血」，直到警方向他說明拒絕酒測的法律效果時，他又插嘴稱「我上法院，我再跟法官講」。

法院認為，江不肯配合明確表示拒測，加上警方宣讀拒測法律效果時，江還打斷說「我沒有錢，不然我怎麼會穿這樣」等語，顯然清楚明白警方意思，可認定他稱「聽不懂國語，尤其是法律條文等」辯詞不足採信。