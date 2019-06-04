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館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

異性戀的同性婚姻 你可以想像嗎？

拒絕酒測 他跟法官說：我沒門牙吹氣會漏風

2019-06-04 20:09聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園江姓男子去年9月24日中秋節疑似酒駕被攔查，警方要求吹氣酒測，但他抵死不從，不斷跳針說「不測、我要抽血」，被依拒測開罰9萬元、吊銷駕照3年，江不服對桃園市交裁處提行政訴訟，向法院主張自己「沒門牙吹氣會漏風」，但法官認為江當時對答如流，警方執法無違誤，駁回其訴。

江男主張，自己因為沒有門牙，吹氣會漏風，所以要求去醫院抽血酒測但被拒絕，還說他皮膚黝黑常遭誤認喝酒臉紅，並指控員警浮濫盤問、危險攔車，無視基本人權，歧視口吻讓他反感不能接受，且員警聲量小都講國語，自己無法聽懂。

警方調查，江當天下午2點多騎車行經龍潭區因拒絕酒測，被開單裁罰9萬元，吊銷駕照3年，還得參加道路交通安全講習；交裁處根據警方報告指出，江騎車搖晃，被攔停時滿臉通紅全身酒味，警方依法舉發，裁罰並無違誤。

根據秘錄器畫面，警方說「沒喝就不要怕，那就吹一下」，江則說「我哪有怕，不吹、不吹」，員警又說「看到警察就一直衝」，江回應「沒有、沒有」，後來警方呼叫支援期間，江又出口說「要不要開槍？要不要叫憲兵？欺負老百姓」等語。

江並要求想抽血，警方說「你可以吹氣，為什麼要抽血？」江不回應轉身要離開，前前後後員警不斷問他要不要吹，江仍堅持「不吹、要抽血」，直到警方向他說明拒絕酒測的法律效果時，他又插嘴稱「我上法院，我再跟法官講」。

法院認為，江不肯配合明確表示拒測，加上警方宣讀拒測法律效果時，江還打斷說「我沒有錢，不然我怎麼會穿這樣」等語，顯然清楚明白警方意思，可認定他稱「聽不懂國語，尤其是法律條文等」辯詞不足採信。

法院審酌，江當時他對答如流，並無語無倫次、口齒不清或其他異常行為，或是因酒駕肇事導致昏迷無法施測，員警認為不需抽血，而用吹氣方式確認，實屬侵害的最小手段，警方執法並無違誤，駁回江男之訴。

酒測攔檢示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
酒測攔檢示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
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駕照酒駕中秋節
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