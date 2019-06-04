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館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

異性戀的同性婚姻 你可以想像嗎？

吳子嘉北檢偵訊請回 預告檢將傳關鍵王小姐

2019-06-04 20:07聯合報 記者張宏業╱即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與新莊王小姐婚外情，還生下1個小孩，韓上周赴台北地檢署控告吳涉及重誹謗，北檢經過審慎評估，指派防制資恐專家、檢察官白勝文偵辦此案；檢方今天下午2點半傳喚吳出庭，經過長達近5小時偵訊後，吳晚間請回，吳離去時指出，整個事件始末都已巨細靡遺向檢察官報告，並預告「王小姐應該是個一定要被傳喚的對象，因為她本身是當事人之一。」

媒體問吳子嘉是否認識高雄輪船董事長黃文財？吳子嘉說不認識。媒體問吳爆料目標是要鬥倒李佳芬？吳笑說，「應該沒這回事，整個事件來看，李佳芬應該是被害人。」吳子嘉也說，如果韓國瑜想和解，他樂見其成。

吳子嘉指出，從這段時間有關韓國瑜的報導事情，整個事件的始末、每個細節都已巨細靡遺向檢察官陳述，至於相關調查物證跟日後可能要傳訊的證人，他也和檢察官作意見交換跟溝通，他並開玩笑說，「檢察官有千萬交待，偵查不公開，什麼都不能講，講的話下次就要把我收押了。」

吳子嘉說，韓國瑜有可能是中華民國未來的總統，包括他個人私生活、或是他所稱的婚外情，都是公共領域的事情，應該要接受最嚴格的檢驗，所以今天的偵訊，他已經做了非常完整的敘述，至於有些細節，日後會再請律師補狀說明。

媒體問吳子嘉，在偵查庭幾個小時，都跟檢察官聊什麼？他笑說，「當然不可能在裡面下象棋吧。」

吳子嘉指韓國瑜在北農總經理期間，曾前往新莊1名王小姐住處過夜，甚至還加碼爆料，指韓與王女有長達10多年的婚外情，兩人產下1女，並由現任高雄輪船公司董事長黃文財負責送數千萬元生活費。

韓國瑜認為，吳子嘉的指控「完全是謊言，完全是抹黑」，上周赴北檢控告吳涉嫌誹謗，吳被告後，原本還說本月3日要繼續爆料，詎料卻在韓凱道造勢成功後，臨陣封口說不爆料了。

由於此案具有高度政治敏感性，北檢高層經過仔細評估，決定指分辦案沉穩內斂的白勝文負責偵查，白是司法官48期，擔任過桃園、苗栗地檢署檢察官，曾偵辦高院前法官江國華家族與北韓買賣無煙煤案、政大在職專班薛姓台商向調查局刺探機密案，均屬高度敏感案件。

據指出，白勝文昨晚特別加班，仔細過濾吳子嘉爆料內容及韓國瑜提告的證據，同時擬定偵查計畫，近日將傳喚相關人到案釐清。

高雄市長韓國瑜上周控告吳子嘉誹謗。記者張宏業／攝影
高雄市長韓國瑜上周控告吳子嘉誹謗。記者張宏業／攝影
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美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜婚外情，今遭北檢傳喚。記者張宏業／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜婚外情，今遭北檢傳喚。記者張宏業／攝影
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韓國瑜吳子嘉檢察官
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