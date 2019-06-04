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館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

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館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

2019-06-04 19:45聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市前議員李婉鈺說，「大快人心」，感謝檢察官的正義，這是她這半年來最能夠抒發情...
新北市前議員李婉鈺說，「大快人心」，感謝檢察官的正義，這是她這半年來最能夠抒發情緒的事。圖／翻攝李婉鈺臉書
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網路紅人「館長」陳之漢被新北市前議員李婉鈺指控妨害名譽，新北地檢署今依公然侮辱罪將館長起訴。李婉鈺表示，「大快人心」，感謝檢察官的正義，這是她這半年來最能夠抒發情緒的事。

「館長」陳之漢去年10月不滿當時有意參選新北市議員的李婉鈺邀他合作直播遭拒後傳訊息罵他，多次在直播中批評李婉鈺，並罵髒話、三字經，遭李提告妨礙名譽。

館長今年2月到新北地檢署應訊，現場聚集上百名聲援者力挺，館長偵訊時辯稱直播中的不雅字眼都是口頭禪，也託人發放300件T恤給熱情粉絲，步出地檢署時，第一件事就是跟粉絲說謝謝，不過檢方認為他涉犯公然侮辱罪嫌，今將館長起訴。

李婉鈺說，她替自己跟被館長用言語霸凌的人出一口氣，她會附帶民事求償100萬元，將會全數捐給公益，希望能替館長造的口業「積點德」，也造福需要幫助的人。

【中央社／新北4日電】

網紅「館長」陳之漢涉嫌從去年10月25日起，在網路直播上以三字經、性器官等言語，辱罵前新北市議員李婉鈺，遭提告妨害名譽，新北地檢署今天偵結，依公然侮辱罪嫌起訴館長。

新北地檢署調查，陳之漢在YouTube上設有「館長成吉思汗」頻道，並授權YouTube「寶寶愛館長」「飆悍館長」等頻道播放其網路直播內容，為點閱率次數眾多的名人。

新北地檢署指出，陳之漢涉嫌從去年10月25日起，在「李婉鈺來不成館長直播生氣氣，小宇躺著也中槍」網路直播中，多次以三字經、五字經、等言語辱罵李婉鈺，27日又在「李婉鈺議員要告館長，因為訪談被拒絕」「李婉鈺睜眼說瞎話，館長line對話公開打臉」直播中，以帶有性器官等多句髒話、三字經辱罵李婉鈺，遭李婉鈺提告妨害名譽，直至陳之漢今年初收到傳票當日，仍在網路直播上辱罵李婉鈺。

新北地檢署檢察官偵訊時，陳之漢辯稱直播上說的三字經、五字經等，都只是他的口頭禪。然而檢方認為，陳之漢與李婉鈺發生爭執，心生氣憤，多次在直播上以不雅字眼謾罵，言語已具針對性，有鄙穢意味，聽聞者已可感受到他的情緒波動，屬於攻擊性言詞，並非口頭禪可比。

檢方認為，雖然現在是民主社會，對於可受公評的社會、政治事件，一般人均可加以評論譏諷，但言論自由程度並非無界限，陳之漢在直播上對李婉鈺謾罵的言語，足以貶抑李婉鈺的社會評價及人格尊嚴，讓她感受難堪，已構成公然侮辱，今天偵結，依公然侮辱罪嫌將陳之漢起訴。

「館長」陳之漢（中）今年2月步出新北地檢署後，與粉絲合影。圖／報系資料照片
「館長」陳之漢（中）今年2月步出新北地檢署後，與粉絲合影。圖／報系資料照片
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館長李婉鈺
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