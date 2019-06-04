公車老色狼強摸高中妹大腿6分鐘 10萬元和解獲緩刑

2019-06-04 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市趙姓老翁年屆八旬，卻把持不住鹹豬手，去年4月間趁公車客運正值上班、上學尖峰時段，對未成年高中女生「涓涓」（化名）上下其手；趙翁與涓娟比鄰而坐，即便涓涓當時極力閃躲，趙翁仍來回撫摸她大腿長達6分鐘，害她深感不舒服，報警逮狼。橋頭地方法院依故意對少年犯強制猥褻罪，判處趙翁有期徒刑7月，緩刑2年，應接受法治教育，緩刑期間並交付保護管束。

趙翁去年4月25日搭乘高雄客運97號線公車，打算前往楠梓火車站，上車後便坐在身穿高中運動服的涓涓隔壁。沒想到，趙翁竟伸出狼爪，伸手上下撫摸涓娟大腿，還不顧涓娟幾度閃避，仍持續上下其手；直到公車抵達楠梓火車站，趙翁才悻悻然下車，猥褻時間長達6分鐘。

涓涓被色翁猥褻，氣得報警。檢警調查，涓娟被摸大腿後，幾度閃躲，已明確表達拒絕之意，但趙翁仍恣意猥褻，明顯違反涓娟意願，妨害他人性自主決定權，且猥褻時間有6分鐘之久，並非瞬間短暫干擾，客觀上認定，趙翁足以藉摸大腿滿足他性慾，猥褻犯行明確。

合議庭指出，趙翁為逞一時色慾，竟在大眾運輸工具上，對未成年高中女生強制猥褻，對涓涓造成巨大身心傷害，但念在趙翁到案坦承犯行，並在調解程序時，與被害人以10萬元達成和解，橋頭地方法院依故意對少年犯強制猥褻罪，判處趙翁有期徒刑7月，緩刑2年，得接受法治教育課程1場次，並在緩刑期間交付保護管束，全案可上訴。