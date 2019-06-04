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涉掏空和進電子1億遭押 高院駁回總經理抗告

2019-06-04 17:24聯合報 記者王宏舜╱即時報導

和進電子總經理龔俊仁被控利用採購晶圓片等虛偽交易，掏空公司1億元資金，違反證交法特別背信等罪，台北地檢署5月21日指揮調查局兵分9路搜索和進電子、龔住處等地點，約談16人到案。檢方以涉犯重罪且有共犯及證人未到案，有串證之虞，聲請羈押龔仁俊與時任電子事業部總經理的曾明煇獲准。龔提抗告，台灣高等法院今裁定抗告駁回。

檢察官認為，龔涉嫌與曾明煇等人藉向致茂公司購買、致茂公司再向亞登公司購買GA520系統的方式，經致茂公司匯款2千餘萬元至曾明煇擔任實際負責人的亞登公司帳戶，掏空和進公司2千餘萬元；又藉與華鈦公司、領凱公司虛偽採購晶圓的交易，匯款2千餘萬元給華鈦公司而掏空和進公司。

龔又被控藉向金鼎公司租賃花蓮芒果旅店的名義掏空和進2千餘萬元；另透過赫茲公司以掩飾與亞登公司間關係人交易的事實，亞登卻未給付代工費用，和進因而遭受損失。

龔俊仁2013年9月17日至2015年6月24日間擔任和進公司董事長，並兼任總經理，經致茂公司匯入曾明煇擔任實際負責人的亞登公司帳戶款項，確實有部分又匯至龔使用的曾銘坤帳戶，檢方認為龔犯罪嫌疑重大。龔抗告主張，這件事是曾明煇、陳盈全所負責，無事實可證明他勾串共犯或證人，且他有慢性疾病，需要看診。

高院認為，亞登公司帳戶的款項，為何有部分匯至龔俊仁、和進副董事長陳盈全使用的帳戶，龔的說詞和曾明煇差異很大。龔是否知道亞登公司實際負責人為曾明煇？龔就和進公司與華鈦、領凱晶圓交易的參與情形，以及和進公司與金鼎公司、赫茲公司往來的參與情節為何，仍待檢察官調查釐清。

本案身居關鍵地位的陳盈全目前未到案，若龔為脫免罪責，與共犯、證人勾串，本案事實將不明朗。高院認為，現在網路發達，可輕易透過手機通訊軟體與他人溝通、傳輸檔案，北院認為有事實足認龔有勾串共犯、證人的可能，且無法以具保、限制住居等其他手段替代，准許羈押禁見並非無據。

高院也認為，雖然龔5月間曾緊急戒護送急診，但看守所內有醫療設備可給予照護，就算有不適，也可以戒護送急診治療，況且他已經出院返所，沒有保外醫治的條件。

和進為公開發行股票的上櫃公司，高院認為龔俊仁涉違反證券交易法的犯罪事實對於金融交易秩序影響很大，駁回龔抗告。

和進電子總經理龔俊仁被控利用採購晶圓片等虛偽交易，掏空公司1億元資金，違反證交法...
和進電子總經理龔俊仁被控利用採購晶圓片等虛偽交易，掏空公司1億元資金，違反證交法特別背信等罪，台北地檢署聲請羈押禁見獲准。龔提抗告，高等法院今裁定駁回。記者王宏舜／攝影
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掏空檢察官台灣高等法院
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