涉掏空和進電子1億遭押 高院駁回總經理抗告

2019-06-04 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



和進電子總經理龔俊仁被控利用採購晶圓片等虛偽交易，掏空公司1億元資金，違反證交法特別背信等罪，台北地檢署5月21日指揮調查局兵分9路搜索和進電子、龔住處等地點，約談16人到案。檢方以涉犯重罪且有共犯及證人未到案，有串證之虞，聲請羈押龔仁俊與時任電子事業部總經理的曾明煇獲准。龔提抗告，台灣高等法院今裁定抗告駁回。

檢察官認為，龔涉嫌與曾明煇等人藉向致茂公司購買、致茂公司再向亞登公司購買GA520系統的方式，經致茂公司匯款2千餘萬元至曾明煇擔任實際負責人的亞登公司帳戶，掏空和進公司2千餘萬元；又藉與華鈦公司、領凱公司虛偽採購晶圓的交易，匯款2千餘萬元給華鈦公司而掏空和進公司。

龔又被控藉向金鼎公司租賃花蓮芒果旅店的名義掏空和進2千餘萬元；另透過赫茲公司以掩飾與亞登公司間關係人交易的事實，亞登卻未給付代工費用，和進因而遭受損失。

龔俊仁2013年9月17日至2015年6月24日間擔任和進公司董事長，並兼任總經理，經致茂公司匯入曾明煇擔任實際負責人的亞登公司帳戶款項，確實有部分又匯至龔使用的曾銘坤帳戶，檢方認為龔犯罪嫌疑重大。龔抗告主張，這件事是曾明煇、陳盈全所負責，無事實可證明他勾串共犯或證人，且他有慢性疾病，需要看診。

高院認為，亞登公司帳戶的款項，為何有部分匯至龔俊仁、和進副董事長陳盈全使用的帳戶，龔的說詞和曾明煇差異很大。龔是否知道亞登公司實際負責人為曾明煇？龔就和進公司與華鈦、領凱晶圓交易的參與情形，以及和進公司與金鼎公司、赫茲公司往來的參與情節為何，仍待檢察官調查釐清。

本案身居關鍵地位的陳盈全目前未到案，若龔為脫免罪責，與共犯、證人勾串，本案事實將不明朗。高院認為，現在網路發達，可輕易透過手機通訊軟體與他人溝通、傳輸檔案，北院認為有事實足認龔有勾串共犯、證人的可能，且無法以具保、限制住居等其他手段替代，准許羈押禁見並非無據。

高院也認為，雖然龔5月間曾緊急戒護送急診，但看守所內有醫療設備可給予照護，就算有不適，也可以戒護送急診治療，況且他已經出院返所，沒有保外醫治的條件。