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欲出售台貿與帛琉大飯店遭否決 台貿案將進行辯論

2019-06-04 16:32聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，禁止處分的效力及於東京與帛琉海外資產。中投欲脫售子公司持有的「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）及轉投資的帛琉大飯店，向黨產會申請解凍許可遭否決，提告救濟。台北高等行政法院今下午兩案接續開庭，中投委任律師曾至楷質疑，原處分用很大篇幅說明外交重要性，但脫手對未來發展有何重大影響？為何缺一不可？卻未舉證。

「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）位於東京都港區三田一丁目二番十八號，由國民黨所屬「台貿公司」經營。「台貿公司」是中投BVI（中投海外英屬維京群島）公司持有，而BVI又是欣光華公司（中投子公司）持有，等於中投層層把持。

國民黨與中投申請解凍處分後，黨產會以考慮國家外交、商業所需公共利益為由，認定不符「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的支付法定義務要件，拒絕申請。

至於中投以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由，欲出售該飯店，經黨產會派員前往帛琉，實地蒐集我駐外單位、當地觀光業者及帛琉政府之意見後，另否決中投公司申請。

中投不服提告。法院今下午開庭，黨產會委任律師回覆法官，指TTD案並未如帛琉案一般詢問外交單位，無法提出相關資料。

曾至楷質疑，原處分相當程度參考外交單位意見，指脫手對外交關係有影響、不可輕易轉手他人，但單純出國報告難看出推論，倘若是以對日關係重要性來講，其他半官方的民間機構在日也有資產，黨產會未說明本件對未來發展有何重大影響？為何缺一不可？

曾至楷表示，至今沒看到進一步推論或舉證，原處分花很大篇幅說明，是否能由黨產會舉證？以說明立論基礎。黨產會律師團則說，必須回去詢問承辦人再作回應。

由於雙方就TTD案暫無證據請求法院調查，法官吳坤芳諭知準備程序終結，候核辦。至於帛琉飯店案，中投另對原處分主文變更的函申請複查。曾至楷表示，待複查結果才知是否需要提行政訴訟，不除排引發後續併案審理問題。因此，法官改訂8月6日下午2點30分續行準備程序。

黨產帛琉
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