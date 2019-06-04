自家停車狂被檢舉 法官引大法官解釋批「侵害隱私權」

2019-06-04 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



張姓女子多年前主動退縮住宅，挪出私有地作停車空間，未料住家前方被畫設紅線，她自此之後停車屢遭檢舉，去年她再度被民眾檢舉，收到300元違停罰單，她不服提行政訴訟，台北地方法院日前撤銷原處分，判張女免罰，法官還引用司法院大法官釋字第689號解釋，認為張女長期被人監看，檢舉人嚴重侵害隱私。

張女提告主張，她10多年前退縮住宅挪出私有地來停車，2年前住家前被畫設紅線而一再被檢舉，去年8、9月間曾連續接到9張舉發單，申覆後均被撤銷，但近期又被檢舉，她不解為何裁罰有不同標準，且她的車位從未造成通行困難，若偶爾有壓線情形，沒有告知就依民眾檢舉而舉發，有違比例原則。

她認為，相關單位若不體察實情，形同鼓勵惡意檢舉的劣行，形成另外一股民怨，讓守法民眾情何以堪，請求法院撤銷原處分。

台北市交通事件裁決所抗辯，張女停車的地方明顯可見畫有紅色實現，因此員警舉發並無不當，請求駁回訴訟。

判決指出，依照道路交通處罰條例規定，民眾檢舉經查證屬實應即舉發，但行為終了日起逾7日的檢舉，不予舉發；另警察機關判斷舉發是否屬實時，應將憲法比例原則列入執法時的指導原則，若未正確適用比例原則，即屬違法。

而依照民眾檢舉的2張照片來看，時間分別相差18分鐘，但舉發機關並沒有查核，就以檢舉人輸入的資料來認定違規時間，並不妥當；另從2張照片也無從認定車輛是否有移動或離開該處，且欠缺持續性的錄影畫面佐證，無法認定張女的違規事實。

雖然車輛右前輪、右後輪有壓到紅線，並且停在水溝蓋上，但絕大部分車身並沒有占用道路，而是停在自家的土地上，因此不影響其他車輛行駛；反而照片中拍到的腳踏車和休旅車，占用道路近一半的寬度，依比例原則思考，實在不需要舉發、裁罰張女輕微的違規情形。

另外，張女丈夫也向法院表示，他們並非刁民，只希望國家公平公正的對待，法律不應該是冰冷的，而應該要有溫度。他因為工作關係回家很晚，才花錢把家退縮，讓自己可以停車，卻沒想到家門口出現紅線，他曾徵詢過塗銷紅線的可能，卻得到不可能的回應。

他說，停車壓線的問題，很多人不知道違規，碰到檢舉達人就會被舉發，而且他的車子越開越小，現在開1100cc的車在自家門口停車還被檢舉，難道沒有憐憫之處嗎？請求法官用判決找回警方因執法造成的法律冰冷。

法官認為，張女丈夫的陳述值得舉發機關、裁決所、立法和司法機關謹慎思考；另引用大法官釋字第689號解釋，張女長期被人監視、關注，卻不知道是誰在監看，明顯隱私權嚴重受到侵害，若以同理心看待，也會覺得個人所受憲法保護的行動自由、私人活動、隱私權等基本權利，不應該被道交條例第7條之1所過度侵害，有違憲法比例原則。