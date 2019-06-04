親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

全台超級富豪1,781人 平均擁房數全球第二名

自家停車狂被檢舉 法官引大法官解釋批「侵害隱私權」

2019-06-04 15:46聯合報 記者林孟潔╱即時報導

張姓女子多年前主動退縮住宅，挪出私有地作停車空間，未料住家前方被畫設紅線，她自此之後停車屢遭檢舉，去年她再度被民眾檢舉，收到300元違停罰單，她不服提行政訴訟，台北地方法院日前撤銷原處分，判張女免罰，法官還引用司法院大法官釋字第689號解釋，認為張女長期被人監看，檢舉人嚴重侵害隱私。

張女提告主張，她10多年前退縮住宅挪出私有地來停車，2年前住家前被畫設紅線而一再被檢舉，去年8、9月間曾連續接到9張舉發單，申覆後均被撤銷，但近期又被檢舉，她不解為何裁罰有不同標準，且她的車位從未造成通行困難，若偶爾有壓線情形，沒有告知就依民眾檢舉而舉發，有違比例原則。

她認為，相關單位若不體察實情，形同鼓勵惡意檢舉的劣行，形成另外一股民怨，讓守法民眾情何以堪，請求法院撤銷原處分。

台北市交通事件裁決所抗辯，張女停車的地方明顯可見畫有紅色實現，因此員警舉發並無不當，請求駁回訴訟。

判決指出，依照道路交通處罰條例規定，民眾檢舉經查證屬實應即舉發，但行為終了日起逾7日的檢舉，不予舉發；另警察機關判斷舉發是否屬實時，應將憲法比例原則列入執法時的指導原則，若未正確適用比例原則，即屬違法。

而依照民眾檢舉的2張照片來看，時間分別相差18分鐘，但舉發機關並沒有查核，就以檢舉人輸入的資料來認定違規時間，並不妥當；另從2張照片也無從認定車輛是否有移動或離開該處，且欠缺持續性的錄影畫面佐證，無法認定張女的違規事實。

雖然車輛右前輪、右後輪有壓到紅線，並且停在水溝蓋上，但絕大部分車身並沒有占用道路，而是停在自家的土地上，因此不影響其他車輛行駛；反而照片中拍到的腳踏車和休旅車，占用道路近一半的寬度，依比例原則思考，實在不需要舉發、裁罰張女輕微的違規情形。

另外，張女丈夫也向法院表示，他們並非刁民，只希望國家公平公正的對待，法律不應該是冰冷的，而應該要有溫度。他因為工作關係回家很晚，才花錢把家退縮，讓自己可以停車，卻沒想到家門口出現紅線，他曾徵詢過塗銷紅線的可能，卻得到不可能的回應。

他說，停車壓線的問題，很多人不知道違規，碰到檢舉達人就會被舉發，而且他的車子越開越小，現在開1100cc的車在自家門口停車還被檢舉，難道沒有憐憫之處嗎？請求法官用判決找回警方因執法造成的法律冰冷。

法官認為，張女丈夫的陳述值得舉發機關、裁決所、立法和司法機關謹慎思考；另引用大法官釋字第689號解釋，張女長期被人監視、關注，卻不知道是誰在監看，明顯隱私權嚴重受到侵害，若以同理心看待，也會覺得個人所受憲法保護的行動自由、私人活動、隱私權等基本權利，不應該被道交條例第7條之1所過度侵害，有違憲法比例原則。

判決指出，雖期待立法機關可以盡速修法，但在修法之前，警察機關、裁決所、司法機關在適用道交條例規定時，至少都應該參照大法官釋字第689號解釋意旨、憲法比例原則，去做合憲性解釋，才能讓人民基本權利得以獲得保障。

示意圖／本報資料照片
示意圖／本報資料照片
分享

大法官警察隱私權
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

超狂山老鼠！右腳裝義肢 陡峭山坡仍背30公斤肖楠木

2019-06-04 15:35

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41

2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38

岡山老牌診所猛落「磚塊雨」 路人驚呆

2019-06-04 14:10

酒駕害婦慘摔判罰金 再審逆轉變入獄

2019-06-04 13:58

「我又變成食物了」 牙醫偷吃車友老婆訊息露餡賠30萬

2019-06-04 13:53

尾隨女童進電梯猛舔腳趾 噁男辯女童腳髒為她清潔

2019-06-04 12:51

遭指涉花錢找楊秋興當「門神」 林義守怒告網友

2019-06-04 12:08

是賄款還是社會救助？ 檢察官調查後還候選人清白

2019-06-04 11:45

在國有地市有地經營露營 業者挖戲水池判刑

2019-06-04 11:44

茶藝館女找男友堵人 老翁慘遭「仙人跳」付200萬元

2019-06-04 11:28

「蘆竹王陽明」公然侮辱被起訴 妨害風化不起訴

2019-06-04 11:27

提供詐團帳戶月入18K 女辯是薪資法官回她兩字

2019-06-04 09:50

少女突被大叔碰觸脫口「五字經」 惹惱對方被抓傷

2019-06-04 07:50

55個粉團賣名牌…假的！

2019-06-04 00:15

為拍夜景駐足多納大橋？ 女子酒駕撞兩男重傷

2019-06-04 00:10

茂管處前處長涉收回扣 二審逆轉重判

2019-06-04 00:06

女子因細故濫罵地檢署法警娘砲米蟲 侮辱公務員起訴

2019-06-03 20:52

疑丈夫婚前劈腿 在臉書爆女子「偷吃」遭訴加重誹謗

2019-06-03 20:14

幫通緝犯脫逃還咬踹警察 遭判1年5月

2019-06-03 17:51

茂管處前處長涉收回扣 無罪大逆轉重判10年2月

2019-06-03 16:15

碼頭釣魚當心怪客 男吸膠氣憤推釣客進淡水河

2019-06-03 15:53

因教養問題發生摩擦 她竟將男友媽壓在牆上踹

2019-06-03 15:49

拉筋到一半竟失去意識 高雄推拿師挨告慘賠15萬

2019-06-03 15:16

館長7前科風波 法官：良民證成善惡標籤

2019-06-03 12:57

萬安演習警報響 老翁急返家害機車騎士摔死被送辦

2019-06-03 12:56

5國中女生開群組霸凌同學 寫悔過書道歉賠償和解

2019-06-03 12:35

「今天怎玩他」高雄情侶虐1歲童 吐菸巴頭整夜出人命

2019-06-03 12:21

男子被控偷超商點數卡含冤自殺 檢察官不受懲戒

2019-06-03 11:48

設55個粉絲團販賣仿冒名牌 負責人住七期豪宅駕雙B被訴

2019-06-03 11:31

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53
看更多

熱門文章

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

2019-06-03 16:35

逆子弒父3天後棄屍放水流 父曾預告「不是父死即子亡」

2019-06-04 09:08

小客車與聯結車相撞 國一車禍6人輕重傷 1當場死亡

2019-06-04 07:00

為拍夜景駐足多納大橋？ 女子酒駕撞兩男重傷

2019-06-04 00:10

哥車禍身亡 弟詐領國賠不成還騙父親1億

2019-06-03 20:16

炒飯裝到餐盒炸裂+水煮蛋只賣50元 網驚：老闆菩薩轉世嗎

2019-06-04 11:13

聯結車失控卡護欄 趕赴機場廂型車追撞1死6傷

2019-06-04 11:29

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

男騎機車掉水溝 消防人員救起時已無生命跡象

2019-06-03 17:56

多納大橋酒駕事故釀一死 車禍後仍多有人冒險拍夜景

2019-06-04 08:28

「我又變成食物了」 牙醫偷吃車友老婆訊息露餡賠30萬

2019-06-04 13:53

藥腳買毒品質不佳又被捕 咬出藥頭陪葬

2019-06-03 18:14

感受很差該投訴嗎？ 他拍員警「躲」樹下取締引論戰

2019-06-04 10:02

性幻想摸飲料外送女臀部 倒楣的她被摸還挨拳

2019-06-03 22:38

遭指涉花錢找楊秋興當「門神」 林義守怒告網友

2019-06-04 12:08

型男帶刀從警 在金瓜石繼續為弱勢義剪

2019-06-04 13:32

罕見！檢遭彈劾 職務法庭未懲戒

2019-06-03 23:49

7歲女童爆被性侵沒人信 裝監視器後「真的抓到了」

2019-06-03 19:23

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41

少女突被大叔碰觸脫口「五字經」 惹惱對方被抓傷

2019-06-04 07:50

畢旅遭拍裸照 校方開性平會

2019-06-03 23:23

弟弟被控偷點數蒙冤自殺 胞姊斥：劣檢逃不過天譴

2019-06-03 20:15

佛心OL撿到5萬未求報酬 正妹店長請喝杯飲料

2019-06-03 21:40

新竹逆子弒父案 鄰居：平時死者不讓兒子騎車或開車

2019-06-04 11:05

冷眼集／檢沒事 警扛責 如此司法能服眾？

2019-06-04 00:04

職務法庭判不受懲戒 詹騏瑋：對檢察職務仍全力以赴

2019-06-03 16:58

替女生掀衣或大腿擦藥性騷擾 羽球教練不起訴要行政罰

2019-06-03 18:45

「麥克風小天王」蘇友謙 上午直播自稱拉K到警所自首

2019-06-04 10:14

新竹逆子弒父狠砍20刀 吸毒坐牢4個月前才出獄

2019-06-04 12:42

55個粉團賣名牌…假的！

2019-06-04 00:15

遭惡男尾隨持BB槍攻擊 北投女國中生臉、胸紅腫就醫

2019-06-04 10:24

嘉義市湖子內路與民生南路口 兩機車騎士擦撞受傷

2019-06-03 21:20

提供詐團帳戶月入18K 女辯是薪資法官回她兩字

2019-06-04 09:50

尾隨女童進電梯猛舔腳趾 噁男辯女童腳髒為她清潔

2019-06-04 12:51

2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38

「蘆竹王陽明」公然侮辱被起訴 妨害風化不起訴

2019-06-04 11:27

守護懷孕少女 珍珠媽媽別怕「有問題來高雄」

2019-06-03 23:46

高雄警查捕槍械通緝犯遭頑抗 2員警受輕傷

2019-06-04 09:41

影／男友身亡 接手販毒網路鄭姓女子落網

2019-06-04 11:52

黑幫尋仇連開3槍擊中手臂 主嫌今遭羈押

2019-06-03 21:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top