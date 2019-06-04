超狂山老鼠！右腳裝義肢 陡峭山坡仍背30公斤肖楠木

2019-06-04 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



莊姓男子前年7月7日在桃園保安林地被查獲竊取1塊貴重木種肖楠木，他喊冤說自己有裝義肢搬不動，巡山員、警方證稱，起初不知他右腿裝義肢，見他在陡峭林地仍健步如飛；法院審酌，莊被查獲時身上都是肖楠木香味，且竊盜前科累累，依森林法重判他1年2個月，併科罰金71萬5000元。

檢警調查，莊當天下午3點半在桃園復興山區，被查獲身邊有塊32.5公斤的肖楠木，且木頭綁在揹架上，員警會同巡山員執勤時當場發現。

莊警訊時辯稱，當天別人載他上山去看捕獸夾，聽到鏈鋸聲音還看到3名原住民男子，他用原住民話大聲問他們在幹嘛，對方就跑掉了，然後發現1塊肖楠木綁在1個揹架上，覺得很漂亮，所以就嘗試抬起來戴回家當裝飾品，但因為很重，加上自己有穿戴義肢搬不動。

法院審理時又改口說，是自己騎車到那邊，想要把木頭拿起來因為很重，只好先放在旁邊，然後斜躺在樹上休息，結果警察和巡山員就出現了。

林管處巡山員說，當天中午12點多和警察到場，在公路上聽見有鏈鋸聲，沿途下切走了2、30分鐘抵達山溝稜線，再循著聲音來源沿途發現幾顆被盜採、切鋸過的貴重木，再往上走沒有聲音，就看到莊身上都是肖楠味、木屑，一旁揹架綁著1塊肖楠木，且木頭是新切面散發香味。

其他同行人也說，看到莊當時斜躺在樹上休息，身旁有肖楠木切塊等；法院認為，若非莊和肖楠木有足夠時間接觸，身上怎會沾染氣味，就算不是他親自盜伐，也可認定他竊取該木頭後用背架搬運最終遭查獲。

巡山員還說，現場沒有發現捕獸夾，當時也不知莊男有裝義肢，加上現場山坡陡峭，莊還有辦法在那邊走，行動能力未受影響，應該是可以爬山 。