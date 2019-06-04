吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉爆料韓國瑜外遇，北檢今傳喚吳子嘉出庭。記者張宏業／攝影 分享 facebook 美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜婚外情生子，引發政壇話題，韓上周赴台北地檢署控告吳涉及重誹謗，北檢收案後經過審慎評估，指派防制資恐專家、檢察官白勝文偵辦此案；檢方今天下午2點半以被告身分，傳喚吳子嘉出庭，吳子嘉向法警室報到後，旋即上樓應訊，並說開完庭會向媒體說明。

吳子嘉下午搭計程車抵達北檢，媒體問他有無要說明什麼事，他回應，「我先上去開庭」，晚點再做說明；此時有名男子高舉標語衝進北檢，抗議吳子嘉與立委柯建銘有工程利益，旋即遭法警驅離。

吳子嘉指韓國瑜在北農總經理期間，曾前往新莊1名王小姐住處過夜，甚至還加碼爆料，指韓與王女有長達10多年的婚外情，兩人產下1女，並由現任高雄輪船公司董事長黃文財負責送數千萬元生活費。

韓國瑜認為，吳子嘉的指控「完全是謊言，完全是抹黑」，上周赴北檢控告吳涉嫌誹謗，吳被告後，原本還說本月3日要繼續爆料，詎料卻在韓凱道造勢成功後，臨陣封口說不爆料了。

據了解，由於韓國瑜案具有高度政治敏感性，北檢高層不敢大意，經過仔細評估，決定指分辦案沉穩內斂的白勝文負責偵查，白是司法官48期，擔任過桃園、苗栗地檢署檢察官，曾偵辦高院前法官江國華家族與北韓買賣無煙煤案、政大在職專班薛姓台商向調查局刺探機密案，均屬高度敏感案件。