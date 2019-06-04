2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



2014年6月台中逢甲大學光電系學生到墾丁南灣戲水，因浪大造成蕭姓、涂姓2學生死亡。刑事部分，帶隊的旅行社羅姓服務人員被依業務過失致死罪起訴，但高院高雄分院更一審判羅無罪；民事部分，台灣高等法院認為兩名死者明知當天南灣禁止下水，且屢遭巡邏員勸阻不聽而溺斃，改判航飛旅行社、羅姓領隊免賠。

9年前，逢甲大學光電系一年級的28名學生辦班遊，事發當天下午拉到南灣戲水，因當時海象不佳，一度造成十餘人被大浪捲走，蕭姓、涂姓2學生死亡。

羅女說，當天是學生臨時表決變更行程，才會到南灣玩，且她也事先規勸，但學生仍執意下水。海岸巡邏員也作證，指海象不佳，沿岸已有插紅旗警告，但許多遊客仍然不聽勸，險象環生。

死者家屬求償，一審判旅行社和領隊須連帶賠償蕭的父母各251萬、234萬元，涂的父母各266萬元、234萬元，旅行社與羅女上訴。

高院認為，羅姓領隊在旅遊途中雖負有維護安全義務，但本件的旅遊地點是同學自行決定，後來在旅遊途中自行表決變更行程內容，這團的學生都是大一生，年齡屆於18歲至19歲間，應有自主判斷能力，領隊就此變更行程部分，法官認為未違反注意義務。

羅姓領隊在變更地點後，有叮嚀學生注意安全，告知學生在沙灘玩水時，水不能過膝，高院也認為已盡提醒、維護安全注意義務。