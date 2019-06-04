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7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

年收百萬扛1700萬房貸「撿親戚衣穿」 原因曝光掀論戰

酒駕害婦慘摔判罰金 再審逆轉變入獄

2019-06-04 13:58聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄胡姓男子前年涉嫌酒駕聯結車，擦撞騎電動車的張姓婦人，造成張婦開放性骨折，胡當場的呼氣酒精濃度每公升0.32毫克，被判3月徒刑、得易科罰金定讞；不過張婦之後因傷重左腳膝下截肢，檢方因此聲請再審，高雄地院審理後，依犯酒醉駕車致人重傷罪，改判1年2月須入獄。可上訴。

判決指出，職業大車駕駛的胡姓男子2017年8月25日上午10點多，於高雄岡山區某豬舍喝酒後，駕駛營業貨櫃曳引車上路，行經大寮區內坑路的橋墩時，疏於注意車前狀況、擦撞同向的電動車，造成騎士張姓婦人當場連人帶車倒地。

胡姓男子深知酒駕肇事，當時一度找郭姓雇主趕來頂罪，向警方謊稱是郭負責駕車，不過警調閱監視器畫面戳破謊言，將2人一併送辦，胡被依不能安全駕駛動力交通工具罪，處3月徒刑、得易科罰金9萬元；郭則處拘役40日，未上訴定讞。

但檢察官發現張姓婦人原本診斷出左遠端脛骨開放性骨折，後來竟造成要接受酒左小腿截肢手術，左腳膝下因此截肢，認為胡姓男子已犯酒醉駕車致人重傷罪，向法院聲請再審，也獲裁定開始再審。

胡姓男子審理時認罪，合議庭認定他酒駕導致控制力及注意力下降，疏未注意車前狀況、致撞張婦，明顯有過失，考量胡尚未賠償張婦，改判1年2月徒刑須入獄。

高雄胡姓大車駕駛前年酒駕撞騎電動機車的張婦，原本判3月刑得易科罰金，但張婦後來因...
高雄胡姓大車駕駛前年酒駕撞騎電動機車的張婦，原本判3月刑得易科罰金，但張婦後來因此截肢，檢察官聲請再審，高雄地院改判1年2月須入獄，可上訴。圖為高市警方擴檢，與本案無關。記者林伯驊／翻攝
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酒駕骨折岡山
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