酒駕害婦慘摔判罰金 再審逆轉變入獄

2019-06-04 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄胡姓男子前年涉嫌酒駕聯結車，擦撞騎電動車的張姓婦人，造成張婦開放性骨折，胡當場的呼氣酒精濃度每公升0.32毫克，被判3月徒刑、得易科罰金定讞；不過張婦之後因傷重左腳膝下截肢，檢方因此聲請再審，高雄地院審理後，依犯酒醉駕車致人重傷罪，改判1年2月須入獄。可上訴。

判決指出，職業大車駕駛的胡姓男子2017年8月25日上午10點多，於高雄岡山區某豬舍喝酒後，駕駛營業貨櫃曳引車上路，行經大寮區內坑路的橋墩時，疏於注意車前狀況、擦撞同向的電動車，造成騎士張姓婦人當場連人帶車倒地。

胡姓男子深知酒駕肇事，當時一度找郭姓雇主趕來頂罪，向警方謊稱是郭負責駕車，不過警調閱監視器畫面戳破謊言，將2人一併送辦，胡被依不能安全駕駛動力交通工具罪，處3月徒刑、得易科罰金9萬元；郭則處拘役40日，未上訴定讞。

但檢察官發現張姓婦人原本診斷出左遠端脛骨開放性骨折，後來竟造成要接受酒左小腿截肢手術，左腳膝下因此截肢，認為胡姓男子已犯酒醉駕車致人重傷罪，向法院聲請再審，也獲裁定開始再審。