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松山警方辦座談會 宣示掃黃反毒防鬥毆決心

2019-06-04 13:35聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北松山警分局為加強營業場所自主安全管理，日前舉辦座談會，邀轄內30多家酒店、按摩店、旅館等業者參加，由分局長呂新財主持，宣示警方掃黃、反毒、防制聚眾鬥毆決心；市府衛生局、環保局、消防局、觀傳局等單位也出席，宣導業者應注意事項，以及相關法規。

因北市營業場所屢遭查獲色情、毒品、鬥毆等情事，松山分局上月30日舉辦安全管理座談會。呂新財說，掃黃、反毒、防制鬥毆是市府當前重要政策，業者不得在店內有上述行為，店的周邊也不可有圍事、酒客、尋仇者打架滋事，甚至是破壞車輛、公共建築物；若業者發現客人鬧事，應立刻報警，警方將強力打擊。

呂新財建議，業者應分流客人，避免不同包廂客人搭乘同電梯，或同時間到櫃台結帳，又或是離開時，同時在外等候車輛，減少不同包廂客人接觸可能，避免發生衝突；另外，業者還應加強軟、硬體設備，例如自動警報系統、金屬探測門、高清晰度監視器系統等，防止客人攜帶違禁品、刀械入店，提供安全消費場所。

座談會中，衛生局、環境保護局、消防局、觀光傳播局等市府單位，也針對不同項目宣導業者，應遵守病媒防治、食品衛生安全、菸害防制、噪音管制、消防安全檢查、旅館法規等規定。

台北松山警分局為加強營業場所自主安全管理，上月30日舉辦安全管理座談會，分局長呂...
台北松山警分局為加強營業場所自主安全管理，上月30日舉辦安全管理座談會，分局長呂新財主持，宣示警方掃黃、反毒、防制聚眾鬥毆決心。記者蔡翼謙／翻攝
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毒品建築
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