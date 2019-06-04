親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

評／巨嬰化的中華職籃 趁還沒開始就結束掉它吧！

支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

尾隨女童進電梯猛舔腳趾 噁男辯女童腳髒為她清潔

2019-06-04 12:51聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

兩個月前，媽媽帶兩個女兒逛台中市北區一家生活精品百貨公司，8歲小女兒獨自搭電梯要買魔術方塊，沒想到遭魏男尾隨，在電梯內猛舔女童的右腳腳指頭，經民眾壓制在地報警，他辯稱女童腳髒為她清潔，台中地院依違反性騷擾防治法將他判刑4月，得易科罰金。得上訴。

法官審酌，21歲的魏姓青年，竟趁年弱無力反抗亦無法完整表達意願的被害女童，未及注意之際而舔她腳趾，顯不尊重他人身體自主權利，更造成女童巨大心理陰影，犯後未與被害人達成和解，予以判刑。

婦人帶著兩名女兒，到北區知名生活精品百貨賣場買東西，當時年僅8歲的小女兒想要買魔術方塊，她獨自搭電梯下樓選購，沒想到魏姓青年尾隨進電梯後，魏竟稱女童腳下掉東西，蹲下猛舔女童腳趾頭，嚇得女童不知所措，只能任由男子猛舔。

事後魏男落網後，供稱是看女孩可愛但腳髒想幫忙清潔，警方依性騷擾防治法將他移送台中地檢署偵辦，檢察官訊問時，他坦承舔女童的腳趾。

判決書指出，魏男於4月7日中午，至台中市北區一家精品百貨公司 ，見女童獨自進入電梯，認有機可乘，竟意圖性騷擾，尾隨女童進入電梯，並對女童佯稱腳上有東西，乘她不及抗拒之際，蹲下抓住女童右腳，舔女童右腳腳趾頭，得逞後即離去。

經女童告訴媽媽後，媽媽通報店方的賴姓店長，合力追逐魏男，經在場民眾壓制魏男在地並報警處理。

媽媽帶兩個女兒逛精品百貨公司，8歲小女兒獨自搭電梯要買魔術方塊，沒想到遭魏男尾隨...
媽媽帶兩個女兒逛精品百貨公司，8歲小女兒獨自搭電梯要買魔術方塊，沒想到遭魏男尾隨，在電梯內猛舔女童的右腳腳指頭，台中地院依違反性騷擾防治法將他判刑4月。圖／本報資料照
分享

電梯性騷擾
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

茶藝館女找男友堵人 老翁慘遭「仙人跳」付200萬元

2019-06-04 11:28

遭指涉花錢找楊秋興當「門神」 林義守怒告網友

2019-06-04 12:08

是賄款還是社會救助？ 檢察官調查後還候選人清白

2019-06-04 11:45

在國有地市有地經營露營 業者挖戲水池判刑

2019-06-04 11:44

「蘆竹王陽明」公然侮辱被起訴 妨害風化不起訴

2019-06-04 11:27

提供詐團帳戶月入18K 女辯是薪資法官回她兩字

2019-06-04 09:50

少女突被大叔碰觸脫口「五字經」 惹惱對方被抓傷

2019-06-04 07:50

55個粉團賣名牌…假的！

2019-06-04 00:15

為拍夜景駐足多納大橋？ 女子酒駕撞兩男重傷

2019-06-04 00:10

茂管處前處長涉收回扣 二審逆轉重判

2019-06-04 00:06

女子因細故濫罵地檢署法警娘砲米蟲 侮辱公務員起訴

2019-06-03 20:52

疑丈夫婚前劈腿 在臉書爆女子「偷吃」遭訴加重誹謗

2019-06-03 20:14

幫通緝犯脫逃還咬踹警察 遭判1年5月

2019-06-03 17:51

茂管處前處長涉收回扣 無罪大逆轉重判10年2月

2019-06-03 16:15

碼頭釣魚當心怪客 男吸膠氣憤推釣客進淡水河

2019-06-03 15:53

因教養問題發生摩擦 她竟將男友媽壓在牆上踹

2019-06-03 15:49

拉筋到一半竟失去意識 高雄推拿師挨告慘賠15萬

2019-06-03 15:16

館長7前科風波 法官：良民證成善惡標籤

2019-06-03 12:57

萬安演習警報響 老翁急返家害機車騎士摔死被送辦

2019-06-03 12:56

5國中女生開群組霸凌同學 寫悔過書道歉賠償和解

2019-06-03 12:35

「今天怎玩他」高雄情侶虐1歲童 吐菸巴頭整夜出人命

2019-06-03 12:21

男子被控偷超商點數卡含冤自殺 檢察官不受懲戒

2019-06-03 11:48

設55個粉絲團販賣仿冒名牌 負責人住七期豪宅駕雙B被訴

2019-06-03 11:31

肇事逃逸違憲：後釋字777時代的刑法肇逃罪

2019-06-03 10:01

貨車加錯油半路拋錨 法官不怪加油員判免賠

2019-06-03 09:50

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

逆子弒父3天後棄屍放水流 父曾預告「不是父死即子亡」

2019-06-04 09:08

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

2019-06-03 16:35

小客車與聯結車相撞 國一車禍6人輕重傷 1當場死亡

2019-06-04 07:00

元大銀擅扣存戶錢恐觸背信罪 律師：事情滿大條的

2019-06-03 13:51

為拍夜景駐足多納大橋？ 女子酒駕撞兩男重傷

2019-06-04 00:10

哥車禍身亡 弟詐領國賠不成還騙父親1億

2019-06-03 20:16

男騎機車掉水溝 消防人員救起時已無生命跡象

2019-06-03 17:56

男子不甘願被當賊而自殺 警休職、檢沒事引發議論

2019-06-03 16:02

聯結車失控卡護欄 趕赴機場廂型車追撞1死6傷

2019-06-04 11:29

炒飯裝到餐盒炸裂+水煮蛋只賣50元 網驚：老闆菩薩轉世嗎

2019-06-04 11:13

多納大橋酒駕事故釀一死 車禍後仍多有人冒險拍夜景

2019-06-04 08:28

藥腳買毒品質不佳又被捕 咬出藥頭陪葬

2019-06-03 18:14

茂管處前處長涉收回扣 無罪大逆轉重判10年2月

2019-06-03 16:15

性幻想摸飲料外送女臀部 倒楣的她被摸還挨拳

2019-06-03 22:38

罕見！檢遭彈劾 職務法庭未懲戒

2019-06-03 23:49

感受很差該投訴嗎？ 他拍員警「躲」樹下取締引論戰

2019-06-04 10:02

7歲女童爆被性侵沒人信 裝監視器後「真的抓到了」

2019-06-03 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top