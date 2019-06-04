尾隨女童進電梯猛舔腳趾 噁男辯女童腳髒為她清潔

2019-06-04 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



兩個月前，媽媽帶兩個女兒逛台中市北區一家生活精品百貨公司，8歲小女兒獨自搭電梯要買魔術方塊，沒想到遭魏男尾隨，在電梯內猛舔女童的右腳腳指頭，經民眾壓制在地報警，他辯稱女童腳髒為她清潔，台中地院依違反性騷擾防治法將他判刑4月，得易科罰金。得上訴。

法官審酌，21歲的魏姓青年，竟趁年弱無力反抗亦無法完整表達意願的被害女童，未及注意之際而舔她腳趾，顯不尊重他人身體自主權利，更造成女童巨大心理陰影，犯後未與被害人達成和解，予以判刑。

婦人帶著兩名女兒，到北區知名生活精品百貨賣場買東西，當時年僅8歲的小女兒想要買魔術方塊，她獨自搭電梯下樓選購，沒想到魏姓青年尾隨進電梯後，魏竟稱女童腳下掉東西，蹲下猛舔女童腳趾頭，嚇得女童不知所措，只能任由男子猛舔。

事後魏男落網後，供稱是看女孩可愛但腳髒想幫忙清潔，警方依性騷擾防治法將他移送台中地檢署偵辦，檢察官訊問時，他坦承舔女童的腳趾。

判決書指出，魏男於4月7日中午，至台中市北區一家精品百貨公司 ，見女童獨自進入電梯，認有機可乘，竟意圖性騷擾，尾隨女童進入電梯，並對女童佯稱腳上有東西，乘她不及抗拒之際，蹲下抓住女童右腳，舔女童右腳腳趾頭，得逞後即離去。